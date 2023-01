‘Amar es para siempre’, capítulo 2539: Marcelino, herido al intentar dar con Jeros

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2538 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Fito ha recibido una oferta verdaderamente espectacular para poder jugar en el Mundial.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2539 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta observamos cómo Marcelino será víctima de un peligroso susto tras haber intentado dar con el paradero de Jeros. Todo ello mientras Ricardo comunica a Alberto la posibilidad de comprar nada más y nada menos que una participación del Club Social.

Fito se ha quedado sin palabras al recibir la que podría ser la mayor oferta profesional que ha recibido jamás. Al ver que su sueño de participar en el Mundial de Fútbol está a punto de hacerse realidad, Fito no tarda en tomar una decisión de lo más contundente respecto a su relación con Lorenzo. ¿En qué consiste? En romper con él.

Quico, tal y como Visi había sospechado que haría, ha terminado dando plantón a Benigna. La mujer no puede evitar sentirse realmente mal y, sobre todo, tremendamente decepcionada. ¡No puede evitarlo! Carballo, que está deseando contar toda la verdad, ha pedido a Cristina que investigue todos y cada uno de los antecedentes penales de Jorge. A pesar de los esfuerzos, somos testigos de cómo las cosas entre Cristina y Quintero parece que no mejoran. ¡Ni mucho menos!

Además, somos testigos de cómo la herida de Hugo empeora por momentos. Pero Rocío se ha propuesto cuidarle todo lo que sea necesario. Jeros no tarda en amenazar a Ciriaco con hacer daño a toda su familia. Por lo tanto, al joven no le queda más remedio que negar que el criminal estuviese implicado en los hechos. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.