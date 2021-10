Alejandro Sanz ha vuelto a sorprender a sus seguidores. El artista mantiene una gran amistad con Joaquín Sánchez desde hace años, el futbolista del Betis, y ahora, ha sido el portuense el que ha hablado sobre la amistad que le une al músico.

Joaquín Sánchez ha revelado como el artista le mandó un audio pasada la una de la madrugada. Un mensaje que en ese instante, el futbolista no sabía quién se lo podía haber enviado, pues en aquel momento no tenía guardado su número de teléfono.

“Yo me pregunté quien me mandaba un mensaje a esa hora. No tenía su número guardado porque aún no teníamos relación cercana», explicó el futbolista.

En el mensaje que le envió Alejandro Sanz, el artista le escribía: «Joaquinito de mi alma, que tenía muchas ganas de saludarte. Que me han dado tu teléfono y me gustaría verte». Un mensaje tras conocer que era suyo, hizo que Joaquín Sánchez rompiese a llorar.

De hecho, el futbolista ha explicado que se le cayeron dos lagrimones y que le dijo a su mujer, Susana Saborido: «Que es Alejandro Sanz, gorda, que me ha escrito Alejandro Sanz».

«A la una y pico de la mañana, la verdad es que se me pusieron los bellos de punta. Yo siempre digo una cosa, los grandes artistas no solo son porque son unos fenómenos en lo suyo, sino porque son personas sencillas, humildes», explicó el futbolista. «A la una y pico de la mañana, con dos coj… ahí», añadió el futbolista, que no puede sentir más admiración por el artista.