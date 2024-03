Alejandra Rubio, sobre la actitud de Carmen Borrego en ‘Supervivientes 2024’: «No voy a justificar eso»

No es ningún secreto que Carmen Borrego se ha convertido en una de las concursantes que más críticas está recibiendo por su participación en Supervivientes 2024. Y todo porque parece que no ha terminado de adaptarse a su nuevo día a día en los Cayos Cochinos de Honduras. Tanto es así que, en numerosas ocasiones, ha amenazado con abandonar el concurso. Una situación por la que su sobrina Alejandra Rubio se ha visto en la obligación de dar su opinión.

Debemos tener en cuenta que, a pesar de lo que cobra semanalmente por su participación de Supervivientes 2024 y siendo la mejor pagada de la edición, Carmen Borrego no deja de repetir, una y otra vez, que se arrepiente muchísimo de haber aceptado formar parte de esta aventura. Es por eso que, en los últimos días, la hermana de Terelu Campos prácticamente no está participando en pruebas grupales y está dando el mínimo de sí misma.

Una actitud que Alejandra Rubio, a pesar de ser una de sus mayores defensoras desde que comenzó esta edición, ha criticado: «Yo no voy a justificar esto. Sé que a ella le cuesta más que a los demás, eso es así. Lo que pasa es que podría intentarlo un poquito más», comentó la hija de Terelu Campos durante la emisión de Fiesta, programa presentado por Emma García.

Lejos de que todo quede ahí, y mostrándose consciente de lo que podrían suponer sus palabras, Alejandra Rubio ha querido ser mucho más concreta, haciendo saber que su comentario no es una crítica hacia su tía, sino un toque de atención. Al fin y al cabo, no debe rendirse ante las dificultades, puesto que todos tienen las mismas. Es más, ha querido poner en valor algo muy concreto: «Lo está dando todo y está aguantando mucho».

Carmen Borrego, al límite en Supervivientes 2024: «Tengo la angustia de mi vida»

El paso de la hija de María Teresa Campos por los Cayos Cochinos de Honduras no está siendo fácil para ella, ni mucho menos. Lo que peor está llevando es el hecho de no tener fuerzas como consecuencia de no comer nada. «No tenemos fuego. Yo ya me he negado porque no me encuentro bien y yo creo que es del coco y del arroz crudo. Ayer no comí nada en todo el día», expresó.

Así pues, Carmen Borrego se pasa gran parte del día tumbada a la espera de poder encontrarse mejor y poder hacer diversas tareas como el resto de sus compañeros. Kike Calleja, por su parte, ha reconocido sentirse mal por verla de esa manera: «Está hecha polvo, acaba de vomitar otra vez. La veo súper débil». Y es que, aunque lo intenta, Borrego parece que no termina de recuperarse: «Tengo la angustia de mi vida. ¡Qué agobio! No puedo. Fatal». ¿Pondrá fin, de manera voluntaria, a su participación en Supervivientes 2024?