No es ningún secreto que Alejandra Rubio está viviendo unas semanas de lo más ajetreada, ya que se ha convertido en uno de los objetivos de la prensa del corazón tras hacerse pública su relación con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. Algo que, incluso, le está empezando a pasar factura a nivel personal.

Este miércoles 27 de marzo, Alejandra Rubio acudió a su puesto de trabajo en el programa Así es la vida presentado por Sandra Barneda y César Muñoz. De esta forma, inevitablemente, sus compañeros quisieron saber su opinión de la portada de la revista Diez Minutos en la que aparece junto a Carlo Costanzia en la playa.

En las imágenes podemos ver cómo los dos se animaban a darse un chapuzón, y lo hacían en ropa interior. Antes de sincerarse al respecto, la hija de Terelu Campos se vio sorprendida al ver que un mensajero, en pleno directo, le entregaba un paquete. Al abrirlo, se quedó completamente sin palabras, puesto que era un bañador para Carlo y un bikini para ella: «¡Venga ya! ¿En serio?», alcanzó a decir.

Acto seguido, tras ver las imágenes publicadas por la mencionada revista del corazón, Alejandra Rubio ha aprovechado su participación en Así es la vida para responder a todos esos comentarios que han generado estas fotografías. Como era de esperar, y tal y como nos tiene acostumbrados, se ha mostrado tremendamente contundente.

«No lo veáis así. Yo estoy haciendo mi vida, en ese momento me apetecía y lo hice», explicó la hija de Terelu Campos. Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora del programa de las tardes de Telecinco quiso ir mucho más allá: «Tengo 24 años. Estoy feliz y si me quiero bañar en la playa, me baño».

Por si fuera poco, aprovechó la ocasión para tirar de humor, haciendo saber a sus compañeros que prácticamente ni tocó el agua ya que estaba verdaderamente congelada. Los colaboradores de Así es la vida, al ver las imágenes que han suscitado tantos comentarios, alabaron a la joven por estar tan en forma, pero ella lo negó en rotundo. Es más, sacó algo en claro al ver las fotografías: «Tengo que ir al gimnasio un poco».

Alejandra Rubio estalla ante una incómoda pregunta en Así es la vida: «No te voy a dar explicaciones»

Gema Fernández, compañera de la hija de Terelu Campos en el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, quiso hacer una pregunta muy concreta. Al fin y al cabo quería saber si, por la cuestión penitenciaria, Carlo Costanzia podía hacer vida normal. Algo que no ha sentado para nada bien a la colaboradora.

Tanto es así que no tardó en responder con muchísima contundencia: «No te voy a dar explicaciones de mi vida ni de la suya. Nos hemos bañado en la playa, felicidad, buen rollo, no hay que sacar el lado malo de todo». Por si fuera poco, añadió algo más: «Siempre acabáis hablando de lo mismo. Aburre ya el tema».