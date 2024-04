Alejandra Rubio estalla contra el hijo de Carmen Borrego: «Esto no lo entiende nadie y él lo sabe»

El pasado lunes 8 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de Así es la vida. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de cómo Carmen Borrego regresaba al programa tras su paso por Supervivientes 2024. Alejandra Rubio no ha dudado en estar junto a ella en una fecha tan señalada, pero a la vez tan complicada. En todos los sentidos.

Recordemos que la entrevista de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, sigue dando de qué hablar. Como no podía ser de otra manera, en Así es la vida continuaron hablando de este asunto pero, sobre todo, de las consecuencias de los titulares que dio junto a Paola Olmedo, su ex mujer.

Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Alejandra Rubio confirmó que había podido hablar con su primo tras su polémica exclusiva para la revista SEMANA. A pesar de todo, la hija de Terelu Campos se ha negado en rotundo a dar detalles de esa conversación. «Para mí se queda», respondió, con total contundencia. Eso sí, la joven aprovechó la ocasión para sincerarse sobre lo que piensa de este asunto.

«No tengo que entender nada, y menos esto. Creo que esto no lo entiende nadie y él lo sabe. Está muy clara mi posición», explicó. «Lo he dejado clarísimo, lo que pienso. Yo no lo haría, no lo comparto. No es mi forma de ser ni de actuar», reconoció la hija de Terelu Campos, consciente que, desde el control de Así es la vida, su primo le estaba escuchando atentamente. «No me parece bien y ya está, no hay más que eso», añadió.

Carmen Borrego vuelve a #AsíEsLaVida, donde también trabaja su hijo: «Saber que tu hijo está a unos metros y no verle, no es agradable» https://t.co/YkE4ZdDaSC — Así es la vida (@asieslavidatele) April 8, 2024

El tenso regreso de Carmen Borrego a Así es la vida, donde trabaja junto a su hijo

A pesar de que José María Almoguera estaba a una muy corta distancia de Carmen Borrego, no se ha producido un encuentro. Recordemos que madre e hijo trabajan en el mismo programa. La ex concursante de Supervivientes 2024, a pesar de lo incómoda que era la situación, aprovechó la ocasión para sincerarse sobre cómo se encuentra y cómo está viviendo esta dura etapa en su vida.

Entre otras cuestiones, reconoció haberse dado cuenta de que su hijo José María “no le quería bien”. Por lo tanto, la hermana de Terelu Campos se ha visto en la obligación de tomar una drástica decisión: «Tuve una enfermedad derivada de muchos problemas que había en mi vida en esos momentos y decidí que no me podían llevar por delante, ni mi hijo ni nadie porque tengo otra hija, familia que me quiere y nadie se puede llevar por delante la vida de nadie, nadie tiene derecho».