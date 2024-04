Carmen Borrego para los pies a Pipi Estrada en ‘Fiesta’: «Todo lo que dice es mentira»

El pasado jueves 4 de abril, Jorge Javier Vázquez recibió en plató a Carmen Borrego tras haber tenido que verse obligada a abandonar Supervivientes 2024 por decisión médica. Tan solo unos minutos antes, Terelu Campos se reencontró con su hermana para, entre otras cuestiones, darle a conocer una noticia que iba a dejarle completamente rota y sin palabras.

Ya lo estaba cuando conoció, desde Honduras, que una revista había publicado que su hijo José María y Paola habían tomado la decisión de separarse. Tan solo una semana después, los dos protagonizaron una entrevista exclusiva con unas declaraciones verdaderamente demoledoras contra Carmen Borrego.

Tras estar incomunicada durante varias semanas, el equipo de Supervivientes 2024 prefirió que Terelu Campos estuviese a su lado a la hora de descubrir esta dolorosa noticia. Este fin de semana, en el programa Fiesta presentado por Emma García, no tardaron en abordar la última hora sobre este conflicto. Entre otras cuestiones, analizaron la entrevista de la madre de Alejandra Rubio en De Viernes.

En un momento dado, fuimos testigos de cómo Pipi Estrada comentó que tanto Carmen como Paola Olmedo, ex mujer de José María Almoguera, no tenían ningún tipo de relación. Por si fuera poco, el colaborador de Fiesta afirmó que la ex concursante de Supervivientes 2024 se llevó un dinero de la exclusiva de la boda de José María y Paola.

Como no podía ser de otra manera, y ante esa fortísima acusación, Carmen Borrego decidió pronunciarse. ¿De qué forma? Haciendo llegar un mensaje de lo más contundente a Belén Rodríguez, que también se encontraba en el plató del programa de Emma García. La colaboradora no tardó en leer el texto, que tenía a Pipi Estrada como destinatario principal.

«Paola no habla con una clienta, habla con una redactora del programa. Fue una trampa. Todo lo que dice Pipi es mentira, Paola venía a mi casa habitualmente. Yo no cobré absolutamente nada de la boda», aseguró Carmen Borrego a través de Belén Rodríguez. A su vez, también desmintió el testimonio de Enrique del Pozo, también colaborador del programa de Telecinco.

Carmen Borrego se muestra contundente con su hijo tras la demoledora exclusiva

El pasado día 5 de abril, Terelu Campos fue entrevistada por el equipo de De Viernes. Fue entonces cuando tuvimos la oportunidad de saber muchos más detalles sobre cómo se encuentra la ex concursante de Supervivientes 2024 tras haber descubierto toda la verdad. La madre de Alejandra Rubio reconoció que estaba tremendamente preocupada por su hermana, puesto que todavía no la había visto llorar.

Por si fuera poco, Terelu Campos no dudó en aprovechar la ocasión para compartir el sorprendente y durísimo mensaje que le había enviado: «Yo salí de Honduras con una portada que hablaba de la separación de mi hijo y de su mujer. He vuelto a España y me he dado cuenta de que, de quien se ha separado, es de mí».