Alejandra Rubio, contundente con Carmen Borrego tras ‘Supervivientes 2024’: «Lo he pasado fatal»

Carmen Borrego era uno de los fichajes estrella de Supervivientes 2024 pero, con el paso de las semanas, todo quedó en un segundo plano. La tía de Alejandra Rubio no solo se negaba a realizar varias de las pruebas por equipos sino que no estaba pasando por su mejor momento. Hasta tal punto de ser evacuada por el equipo médico en numerosas ocasiones.

Esto provocó que los doctores tomasen la decisión de que no continuase participando en el concurso, algo que ha decepcionado a muchos de sus seguidores. El pasado domingo, en el debate presentado por Sandra Barneda, los espectadores de Supervivientes 2024 fueron testigos de las últimas horas de Carmen Borrego en Honduras.

Entre otras cuestiones, la hermana de Terelu Campos se enteró, en directo, de que su hijo se había separado de su nuera Paola. Algo que le dejó completamente impactada y, como no podía ser de otra manera, también preocupada. El pasado lunes, en Así es la vida, decidieron hacer balance del paso de Carmen Borrego por el reality que se emite en Telecinco.

Alejandra Rubio responde a si cree que Carmen Borrego va a enfadarse por su defensa en ‘Supervivientes’: “No hay que justificar lo que no es justificable” #AsíEsLaVida https://t.co/nUs7Jo0UXR — Así es la vida (@asieslavidatele) April 1, 2024

Es por eso que emitieron diversas imágenes y, entre ellas, se encontraba el puente de las emociones de la ex concursante. Entre otras cuestiones, se sinceró sobre la trágica muerte de su padre o del reciente fallecimiento de María Teresa Campos, su madre. Unas palabras que consiguieron emocionar, como no podía ser de otra manera, a Alejandra Rubio: «Muy bonito, palabras preciosas».

Fue entonces cuando Sandra Barneda quiso aprovechar la ocasión para hacer una pregunta muy concreta a Alejandra Rubio, sobrina de la ex concursante y colaboradora del programa: «¿Tú crees que tu tía se va a enfadar contigo por la defensa que has hecho o por cómo has hablado?», quiso saber la presentadora de Así es la vida.

«No lo sé. Yo creo que no he hablado mal, que he dado mi opinión. Si ella se va a enfadar porque no la defienda cuando no la tenía que defender… pues que se enfade. Es que Carmen es impredecible», comenzó diciendo la hija de Terelu Campos, y añadió: «Yo aquí lo he pasado fatal, porque ha habido cosas que no me han gustado, como que no hiciera las pruebas».

Por si fuera poco, Alejandra ha dejado muy claro a sus compañeros que, en todo momento, ha dicho lo que pensaba y que su opinión no iba a cambiar porque se tratase de su tía: «No hay que justificar lo que no es justificable”. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: “Yo he sido sincera, como siempre soy».

¿Quién sustituirá a Carmen Borrego como concursante de Supervivientes 2024?

Hace tan solo unos días, Marieta de La isla de las tentaciones 7 aterrizó en los Cayos Cochinos de Honduras para suplir la plaza que había dejado Zayra Gutiérrez tras tener que abandonar el concurso por prescripción médica. Tras la salida de Carmen Borrego, queda una nueva plaza libre.

El pasado domingo, en el debate de Supervivientes 2024, se abrió la posibilidad de que Nagore Robles fuera la nueva concursante del reality. Ella únicamente pidió igualar el caché de la hermana de Terelu Campos, que es de unos 20.000 euros semanales. La organización, sin dudarlo, aceptó la condición. Finalmente, ¿la colaboradora aceptará sustituir a Carmen Borrego como superviviente?