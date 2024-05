Alejandra Rubio, contundente con Ana Herminia: «Que se informe de lo que es el feminismo»

Alejandra Rubio ha roto su silencio. La llegada de Ángel Cristo Jr a España, tras su expulsión disciplinaria en Supervivientes 2024, está dando mucho de qué hablar. A ello, hay que sumar que su pareja, Ana Herminia, ha concedido una entrevista en exclusiva donde no ha tenido reparos en defender a su chico de las acusaciones de machismo que ha recibido.

Las fuertes acusaciones del hijo de Bárbara Rey a su compañera Aurah Ruiz lo han dejado en muy mal lugar. Por ello, Ana Herminia ha querido defender a su pareja, señalando su compromiso con la igualdad de género en todo momento. Un tema que han querido tratar en Así es la vida, programa de Telecinco.

Alejandra Rubio defiende a Sofía Cristo ante las palabras de su hermano: «Sabe que no es cierto» #AsíEsLaVida https://t.co/CMqdhLE7o5 — Así es la vida (@asieslavidatele) May 28, 2024

«Las mujeres que te apoyan han dicho todo lo que han dicho, llega un momento que tú dices…. Él ha vivido tantas acusaciones de mujeres», comenzó diciendo Ana Herminia. «Él es muy feminista. Yo soy su reina. No me deja ni cargar un bolso, se ocupa de toda la casa, de la comida. Siempre se ha criado entre mujeres. Machista cero, pero a la gente se le olvida que le dio un ictus y tiene algunos problemas para expresarse», agrega en la entrevista concedida a Diez Minutos.

Por su parte, Alejandra Rubio ha querido dar su opinión al respecto y ha señalado que duda mucho que Ana Herminia sea conocedora, realmente, de lo que significa el feminismo. «Yo lo que le diría a Ana Herminia es que se informe un poco mejor de qué es el feminismo porque que tu novio o marido no te deje cargar un bolso no tiene nada que ver. Es un gesto bonito, pero no es una definición de lo que es el feminismo», señaló la joven.

Como ex concursante de la edición y amiga de la familia Cristo/Rey, Carmen Borrego también ha intervenido en el debate. De esta manera, la colaboradora televisiva señaló que los conflictos de pareja se agravan cuando se involucran en disputas familiares. «Cuando la pareja se mete dentro de un problema familiar no salen las cosas bien», comentó.

La discusión de Ángel Cristo Jr con Aurah Ruiz en Supervivientes 2024

Tal y como se pudo ver en el reality, todo comenzó cuando los concursantes tenían que repartir el azúcar que les tocaba a cada uno. Ruiz se percató que una pequeña parte se cayó al suelo, lo que generó el conflicto. «Podéis recoger los granitos de la arena», espetó el hijo de Bárbara Rey. «A mí me respetas», le respondió la canaria.

«¿Igual que me respetaste tú al llamarme desequilibrado? Juegas con la mente de la gente, quedaste como lo que eres», le gritó Ángel Cristo Jr. «Y tú has jurado por tu hija, vergüenza debería de darte. Ahora me cuadra que hayas visto a tu hija en un año 30 veces», aseguró Aurah Ruiz. Unas palabras que fueron el detonante para el concursante.

Tras el complicado cara a cara que tuvieron Aurah Ruiz y Ángel Cristo Jr, llegaron a la playa y volvieron a tener un durísimo enfrentamiento que terminaba con la marcha del hijo de Bárbara Rey de la playa ‼ 🔝 vídeo de #TierraDeNadie11 en mitele📺▶ https://t.co/ldi3IszJDL — mitele (@miteleonline) May 22, 2024

«Eres una pobre desgraciada, no vuelvas a hablar de mi familia nunca más. No tienes ni idea. Eres una indigente mental», la acusó. Fue entonces cuando el hermano de Sofía Cristo hizo un comentario muy despectivo hacia las mujeres. Unas palabras que provocaron que Arkano y Gorka le llamasen la atención.

«Ese comentario contra las mujeres no está bien», le dijo el rapero. «Es lo único que sabéis hacer vosotras, las mujeres, pisar a los hombres», continuó Cristo, sin hacer caso a sus compañeros. Una fuerte discusión que, posteriormente, provocó la desaparición voluntaria del hijo de Bárbara Rey de la playa.