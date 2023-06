Aitana se sincera sobre el bullying que sufrió de pequeña

Aitana continúa ultimando los detalles del lanzamiento de Alpha, su tercer álbum de estudio. Un disco con el que comenzará una nueva etapa en su carrera, y con el que todo apunta a que se consagrará como artista a nivel internacional.

En medio de la promoción de su nuevo single, Las Babys, la artista catalana acudió al podcast de Nude Project, el pasado domingo y allí habló de su imparable carrera en la música, pero también se sinceró sobre aspectos más personales, como el bullying que sufrió de pequeña en la escuela de música.

«En mis clases de música también sufrí un poco como de bullying. Yo siempre sigo que he tenido una infancia muy feliz porque la he tenido, te lo juro por mi vida, o sea, súper feliz. Pero en la escuela de música me pegaban chicles en el pelo, esto nunca lo he contado, hablaban también de que si yo tenía piojos o no, entonces la gente no se acercaba tanto a mí», explicó.

Aitana se sincera sobre la época de bullying que sufrió en la escuela, también sobre el acoso en los centros en el podcast de NudeProject. “Le decía a mi madre que no quería ir…” pic.twitter.com/eqQ5slE1Z9 — Aitanα Globαl (@AitanaGlobal) June 11, 2023

«Yo le decía a mi madre: ‘No quiero ir’, y mi madre me decía ‘tienes que ir, ¿por qué no quieres ir?’, tampoco le decía nada. Y, de repente, mi madre me lavaba el pelo y me decía: ‘Aitana, tienes un chicle en el pelo y yo le decía ‘ay me lo habré pegado yo’», explicaba la artista sobre aquella etapa.

Al cambiarse de colegio, Aitana explicó que cambió su forma de ser para encajar mejor: «Yo venía como de ser una persona segura con mis amigas del colegio, un poco mandona, y claro, de repente fue un golpe darme cuenta de que tenía que abrirme en un grupo de amigas completamente nuevo y que de alguna forma les tenía que gustar porque si no, no iba a tener amigas».

«Yo creo que viene mucho por la aceptación de la gente. Yo creo que todo empezó cuando me cambié con 12 años de instituto; es decir, todas mis amigas de primaria se iban a un instituto y yo me fui a otro porque cambié de pueblo», explicaba.