Aitana desvela cuál fue su experiencia más vergonzosa con un fan

Con motivo del lanzamiento de su nuevo single, Los Ángeles, Aitana se encuentra de promoción al otro lado del charco. Además de realizar una nueva fiesta Alpha House, la catalana ha realizado una serie de entrevistas, en las que ha demostrado que en México ya se siente como en casa.

Una de estas entrevistas fue en el podcast de Alejandro Sago. El mexicano y Aitana se entendieron a la perfección desde el principio, y la entrevista se convirtió en una charla entre amigos donde la artista abordó incluso temas más profundos de los que no suele hablar públicamente.

Durante el podcast también hubo tiempo para anécdotas muy divertidas. Entre ellas, Alejandro Sago preguntó a la artista por el momento más vergonzoso que había vivido con un fan, y rápidamente se le vino un momento a la mente.

la EXPERIENCIA más DIVERTIDA de #Aitana con una FAN 😅 pic.twitter.com/xG2RKbJcf4 — Alejandro Sago (@AlejandroSagoGT) April 24, 2023

«Me bajo así de la silla de la verguenza que me da», señaló Aitana, antes de explicar la anécdota. Una anécdota que ocurrió en Buenos Aires, durante la primera gira de la artista en Latinoamérica, que tuvo lugar a finales del año pasado.

«A mi me hacia ilusión que viniera gente al aeropuerto y al llegar me encontré con mucho fans. Hacía mucho calor. Una chica me pidió que le firmase el brazo y entre el calor, el sudor, todo, al pintar se mueve la tinta», contó Aitana.

«La chica se lo tatuó y me etiquetó en Instagram. Cuando lo vi me quería matar. Realmente esa no es mi firma», confesó la artista. Según explicó, la chica pensó que esa era realmente la firma de Aitana y la tatuó, luciendo muy orgullosa el tatuaje en redes sociales. «Es una firma única, solo lo va a llevar ella. Es una edición especial», confesó entre risas.