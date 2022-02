Adele sí que estará presente en los premios Brits. La artista ha utilizado su cuenta de Twitter para desmentir, con la ironía y el humor británico que le caracteriza, que su actuación en la gala de los prestigiosos premios hubiera sido cancelada.

Hace tan solo unos días, el medio británico ‘The Sun’, dio a conocer la noticia que después de haber suspendido su residencia en ‘Las Vegas’, Adele tampoco actuaría los premios Brits, que tendrán lugar el próximo 8 de febrero en el O2 Arena de Londres.

El mismo medio además, aseguraba que la organización de los premios estaba negociando con artistas como Dua Lipa o Sam Smith para rellenar el hueco que dejaba la ausencia de Adele. Mientras que otros medios, como ‘New York Daily Mail’, aseguraban que todo se debía a una gran crisis entre la artista y su pareja, Rich Paul. Finalmente, todo ha sido desmentido por la propia Adele.

Hiya, so I’m really happy to say that I am performing at the Brits next week!! Anddddd I’ll also be popping in to see Graham for a chat on the couch while I’m in town too! I’m looking forward to it! Oh, and Rich sends his love ♥️ pic.twitter.com/8DsDPcH8ph

— Adele (@Adele) February 1, 2022