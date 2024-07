Abraham, impactado al verse en el espejo tras ‘Supervivientes All Stars’: «Más brutal que en mi edición»

La aventura de Abraham en Supervivientes All Stars ha durado menos de lo esperado después de volver a Honduras pensando en repetir su victoria de 2014. Pero lo que allí se ha encontrado ha sido muy distinto a su edición, tanto que hasta su cuerpo se ha comportado de manera muy diferente a la del año de su victoria.

Aunque ha tratado de evitar las polémicas, algo que ya hizo en el pasado, lo cierto es que ha estado salpicado en algunas que no ha podido evitar, como por ejemplo las acusaciones de no trabajar y colaborar en las tareas diarias, guardándose todo para las pruebas de líder. Muy molesto, en su salida de Honduras y en su vuelta a España ha querido destacar su trabajo.

Para dejar claro que no ha estado parado durante sus días en la isla ha aprovechado el momento de verse por primera vez en un espejo para destacar el cambio que ha sufrido. «Soy el más fino, el más delgado, el más seco… el más todo», decía ante las cámaras.

«Claro, como me tiraba así todo el día, rascándome, rascándome, pues tengo las piernas reventadas de tanto rascarme. Mucho más brutal que en mi edición, yo en 2014 no estaba así de reventado ni de coña», ha seguido diciendo.

Además de intentar dejar claro su papel en los Cayos cochinos, Abraham también ha destacado que esta edición está siendo mucho más dura de lo que todo esperaban, algo que su cuerpo está acusando. «¡Mira la espalda! ¡Mira qué cara, me veo la cara súper rara, demasiado consumida. No me imaginaba estar así en tan solo tres semanas», decía.

Las condiciones climatológicas están siendo especialmente complicadas, llegando a sufrir lluvias torrenciales, huracanes y todo tipo de problemas a los que se han tenido que enfrentar sin apenas ropa de abrigo o contra el agua. El mes de julio está siendo especialmente complicado allí y ha provocado evacuaciones de los concursantes y del equipo del programa.

Pero los cambios no son solo físicos, los sentidos del ex supervivientes también han sufrido: «En la playa no hueles nada y aquí hay una mezcla de olores. Me escuece todo el cuerpo pero a la vez es un alivio», ha dicho al volver al hotel en el que se alojan los concursantes antes y después del programa.

El complicado paso de Abraham por Supervivientes All Stars

El que concursante se dio a conocer por su paso por Gandía Shore, programa en el que coincidió con Ylenia Padilla y otros compañeros como Arantxa, que también han pasado por varios realities de Telecinco, pero fue en Honduras donde se convirtió en leyenda.

Pero esa experiencia no le ha servido para librarse de los conflictos, pero su buen hacer en las pruebas le ha permitido en las dos primeras semanas ser líder, consiguiendo ser inmune a las nominaciones. Pero su estrategia se complicó en la tercera, cuando perdió el liderato y sus compañeros no tardaron en nominarle, algo que le ha costado que el público desde España decidiera eliminarle.