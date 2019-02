‘Vikings’: El esperado spin-off podría girar en torno a este personaje

Así podría ser el spin-off de 'Vikings'

Ahora que la quinta temporada de ‘Vikings’ ha terminado y que tenemos que esperar al próximo mes de noviembre (o diciembre) para disfrutar de la sexta, no podemos evitar pensar en el futuro de la serie. Somos conscientes de que la ya mencionada sexta entrega será la última, pero eso no significa que no haya más historias que contar.

De hecho, Michael Hirst ya ha confirmado que tendremos un spin-off de la serie. Una vez nos despidamos de Lagertha, Björn y compañía, el creador nos tiene preparadas nuevas sorpresas, de las que de momento no ha adelantado demasiado. Lo que sí ha querido dejar claro es que el spin-off estará muy relacionado con ‘Vikings’ y hará las delicias de los espectadores.

En una entrevista concedida recientemente a Variety, Hirst ha asegurado que esta nueva serie estará conectada con la saga, por supuesto, pero que puede no incluir los mismos personajes. Con esto, ha dejado abierta la puerta a otras muchas historias que hemos pasado casi por encima en ‘Vikings’ y que también pueden despertar un enorme interés en los espectadores.

A partir de estas declaraciones, y de diferentes pistas que los fans han ido encontrando desde hace semanas, los seguidores de la serie han llegado a la conclusión de que sería más que probable que este spin-off estuviera centrado en un personaje que todos conocemos y en su descendencia. Hablamos, por supuesto, de Rollo.

El hermano de Ragnar Lothbrok fue uno de los protagonistas de ‘Vikings’ en las primeras temporadas, pero terminó quedándose en Francia y casándose con la princesa Gisla, con la que tiene varios hijos. Desde que se quedó allí, aunque hemos tenido alguna aparición esporádica, prácticamente no hemos sabido nada de él, pero su vida ha dado un giro brutal.

Hay quien apuesta porque el spin-off se centrará precisamente en su historia y en la de su hijo, William el Conquistador, y que a través de ellos exploraremos ahora un mundo que no hemos vivido tan de cerca en ‘Vikings’. Sin duda, sería la oportunidad perfecta para recuperar a un personaje muy querido entre los espectadores y que, además, estaba cargado de matices que no nos dio tiempo a conocer verdaderamente bien.

Como decimos, por ahora todo son teorías. Lo que está claro es que esta nueva serie estará relacionada directamente con ‘Vikings’, aunque incluso exista la posibilidad de que en ella no veamos ningún rostro conocido.