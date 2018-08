La Generalitat no prevé un dispositivo especial para evitar ataques de los CDR al Rey en Barcelona

Los Mossos no prevén ningún dispositivo especial para proteger al Rey de las acciones de protesta que planean los independentistas. La consellería de Interior de la Generalitat, dirigida por Miquel Buch, no ha trasladado ninguna orden concreta, y los agentes consultados no esperan que se haga. “Los dejarán hacer, simplemente, cuando llegue el día, no se actuará o se actuará con desidia, y se alegará que no era oportuno hacer más”, afirman desde sectores críticos del cuerpo autonómico.

Como publicó OKDIARIO, el independentismo ya diseña cómo convertir los actos del aniversario de la masacre yihadista en una nueva escenificación de sus proclamas por el referéndum ilegal y en contra de la presencia de Felipe VI en Cataluña.

El año pasado, la gran manifestación de Barcelona ya fue utilizada para los mismos fines. Entonces, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) pidió a miles de personas que se colocaran estratégicamente detrás de la cabecera para inundar la marcha con esteladas, y los manifestantes recibieron a Carles Puigdemont con gritos de “independencia” y al Rey y al presidente del Gobierno, entre abucheos. El entonces president enmarcó las críticas en un ejercicio de “libertad de expresión”.

La confirmación de que el monarca asistirá al acto de recuerdo calienta los días previos a la convocatoria. La repulsa al monarca ha sido alentada desde la propia Generalitat y por parte de su presidente, Quim Torra, que instó a la alcaldesa, Ada Colau, a no invitarle a los actos programados. Colau accedió a esas pretensiones y evitó la invitación, pero el monarca estará presente, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera.

Campaña de los CDR

La ocasión será de nuevo aprovechada por los radicales Comités de Defensa de la República (CDR) para visibilizar sus protestas, en línea con el objetivo de agitar la calle y mantener vivas sus demandas por la secesión.

Esa campaña de movilización callejera contra el Rey-a quien reprochan principalmente su discurso del pasado 3 de octubre, en el que acusó al Govern golpista de “deslealtad inadmisible contra los poderes del Estado”- se ha activado especialmente en las últimas semanas, aprovechando el foco mediático del período estival. Su última convocatoria-el viernes pasado, en el Palacio de la Almudaina, en Palma, con motivo de la recepción del Rey a las principales autoridades de la isla-acabó en cambio en un rotundo fracaso, por la respuesta abrumadora de centenares de constitucionalistas.

Por ahora, los CDR han anunciado una acción en el barrio de Gràcia, el día 16 de agosto, la víspera, aprovechando que se celebran también las fiestas de la ciudad. La convocatoria lleva el lema ‘Karda fora el Borbó’ (Echa al Borbón) y se difunde ya por las redes sociales.

🔘 Festes de Gràcia. Del 15 al 22 – Accions d’informació als carrers i places de la Vila – Activació del Grup Permanent d’Autodefensa Antifeixista 🔘 16/8 Acció antiborbònica:

Karda fora al Borbó.

Estigueu atents a les xarxes. 👇🏼 — #CDR Gràcia 🎗 (@ComiteGracia) August 6, 2018

Ese mismo día, las plataformas soberanistas Asamblea Nacional y Òmnium Cultural han convocado un acto, en el mismo barrio de la Ciudad Condal, para recordar los 10 meses que sus líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, llevan en prisión. “Seguimos movilizados para que presos políticos, exiliados y represaliados vuelvan a casa”, reza el cartel, en el que se anima a “formar un gran lazo amarillo”, símbolo que identifica a los dirigentes golpistas.

⬛️⬜️🎗 El 16 d'agost farà 10 mesos que en @jordialapreso i en @jcuixart són empresonats injustament. Seguim mobilitzats perquè presos polítics, exiliats i represaliats sigueu a casa.

👉El 16-A, vine a fer el gran llaç groc! #FemLaRepúblicaCatalana🚩 #RepúblicaÉsLlibertat pic.twitter.com/afJMzOvH61 — Assemblea Nacional (@assemblea) August 7, 2018

La organización del acto de aniversario corresponde al Ayuntamiento de Barcelona, cuya alcaldesa, Ada Colau, ha marcado un perfil bajo: apenas durará media hora y se limitará a una ofrenda floral y un concierto de los alumnos de las escuelas de música de la ciudad. Antes, Torra y otros miembros del Govern aprovecharán para mantener un encuentro en dependencias municipales.

PDeCAT: A favor de que se “exprese el rechazo”

Desde los partidos independentistas se mantiene el rechazo a la presencia real. El PDeCAT recuerda que no está invitado y por tanto no será bienvenido. Francina Vila, concejala de este partido en Barcelona, consideró normal que “los ciudadanos expresen su rechazo”, y matizó “de forma pacífica”.

Sus socios de Gobierno, ERC, mantienen aparentemente una postura menos combativa, y la CUP destaca que “la monarquía española forma parte del engranaje de 1978” y también exhibe su rechazo.

Desde los sectores más radicales se ha reclamado incluso al Gobierno catalán a que responda con un ‘plantón’ o con la celebración de un homenaje alternativo. También se le echa en cara a Colau que no haya invitado al “héroe” de los atentados, el major Josep Lluís Trapero, imputado por sedición.

“Los actos del 17-A los ha de presidir un héroe [se refiere a Trapero], no el cuñado de un chorizo, ni el hijo de un putero corrupto ni el primo del presidente de la Fundación Francisco Franco”, escribió estos días Eduard Cabús, excandidato a liderar la ANC, en redes.