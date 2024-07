Parece que empiezan las olas de calor propias del verano y que mejor manera para combatirlas que en una buena terraza de un restaurante. Es una búsqueda que muchos años se vuelve repetitiva, pero otras se convierte en la búsqueda del tesoro. Especialmente porque nos gusta con unas características concretas, o por lo menos las básicas que tiene que tener para poder estar lo más cómodos posibles y disfrutar al máximo del terraceo. Ya no sólo hablamos de la comida, sino también del espacio acogedor y de la luz, necesitamos que el atardecer sea el protagonista de nuestras tardes, sobre todo para que sea lo más instagrameable posible, y también de la decoración sobria pero al mismo tiempo fresca.

Aquí te traemos una lista donde podrás encontrar nuestra selección.

V Modern Italian

Su terraza nos recuerda a un fresco invernadero, con el poder disfrutar del mejor cóctel y plato de pasta, pero al mismo tiempo de un aire fresco agradable, y nada molesto. Todo ello ambientado en con una decoración moderna y un arte urbano inigualable, que nos permite disfrutar de un espacio único en Madrid. Además, de jueves a domingo podremos también divertirnos al ritmo de músicos y espectáculos que convertirán nuestro momento de terraceo en un recuerdo para repetir.

El Rancho de Santa África

Su reciente apertura en Nuevos Ministerios nos permite disfrutar de la amplitud de la terraza, así como del frescor que nos aporta su recobijado local. Pues su tercer local abierto nos permite disfrutar de sus mejores hamburguesas al puro estilo americano, así como disfrutar de un aperitivo casero que preparan en la misma mesa, como es el caso del guacamole.

La Santa

Esta reciente apertura en la Calle Miguel Ángel, no sólo nos permite disfrutar del mejor espectáculo en directo por las noches, sino también de una terraza escondida al lado de su entrada, que nos permite deleitarnos de su privacidad así como de su frescor y encanto. El nuevo restaurante mexicano que acaba de abrir hace apenas un mes, nos descubre encontrar el escondite perfecto para las noches más calurosas de Madrid, combatiéndolas con platos frescos como su guacamole y sus cócteles de autor acompañado por espectáculos únicos y música española/latina de primera clase.

BDP

La burger-restaurant con Ganadería Propia de Madrid, presenta su sede de Alberto Alcocer como el restaurante por excelencia donde disfrutar del aire fresco así como de las mejores hamburguesas. En esta sede, podremos disfrutar ya no sólo de un interior con aire acondicionado, sino de una terraza fresca llena de plantas que baja la temperatura del cargado calor que podemos tener en Madrid. Al mismo tiempo, no sólo podremos disfrutar de las mejores hamburguesas o carnes, sino también de frescos platos como sus postres, además de sus ensaladas, pues BDP destaca no sólo por ser hamburguesería, sino por ofrecer en su carta una amplia variedad de platos totalmente diferentes.

Flower Burger

El nuevo restaurante vegano que acaba de aterrizar en la capital desde Milán, promete ser uno de los nuevos reclamos para cuidarse desde dentro este verano, disfrutando de todos los sabores. Flower Burger pone a disposición del consumidor no sólo una terraza ubicada al lado de los cines Verdi en pleno barrio de Chamberí, sino también una amplia carta en la que escoger platos totalmente diferentes, es decir, no sólo encontraremos hamburguesas, sino también pizzas, Nuggets, postres…

Superfüüd

Este nuevo concepto de restaurante nos ofrece en su amplia terraza la posibilidad de disfrutar de platos ricos en nutrientes y llenos de super alimentos, que combinan las verduras con la materia prima de calidad. Además, podremos disfrutar de su terraza en cualquier momento del día y en un horario ininterrumpido, permitiéndonos disfrutar de todas las horas de comida (desde el desayuno a la cena).