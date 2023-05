Un Día de la Madre muy gastro

Madre no hay más que una, y aunque la mayoría de ellas jure y perjure que no se sienta nunca, que no tiene tiempo ni para almorzar y presuma de una irritante e infinita capacidad para encontrar cosas, lo cierto es que les gusta comer y celebrar. El domingo es su día y en esta sección siempre tiramos por el mismo camino: la gastronomía. Déjense de bolsos, ropa y libros que no podrá leer. Lleven a su madre o a la autora de sus hijos a un buen sitio, disfruten juntos de la experiencia y acierte de lleno.

Día de la Madre en Madrid

En la capital no faltan nunca ideas gastro temáticas. El famoso brunch del InterContinental del 7 de mayo se tiñe de amor materno para festejar esta jornada. Este fabuloso hotel de cinco estrellas se alía con la firma cosmética Clarins. Además de sus más de 200 especialidades en modo buffet o en showcooking, todas las madres que acudan serán obsequiadas con un doble serum eye de Clarins. ¿El precio? 90 euros.

El Día de la Madre es buena excusa para pegarse un homenaje. Robuchon acaba de abrir sucursal en la capital y, con motivo de esta fecha única, abren el domingo, de manera excepcional, su espacio más gastro, L’Atelier. Aquí encontraremos, para almorzar o cenar, una oferta gastronómica de alta cocina francesa bajo la batuta del chef Jorge González, quien no renuncia a los platos más icónicos de Joel Robuchon. Además, en la web de Robuchon cuentan con cestas gourmet para regalar, con precios desde 110 € hasta 190 €.

L’Ambassade, el espacio más casual, tendrá disponible deliciosos desayunos con pastelería hecha en su obrador, y estará abierta para almorzar, merendar o cenar con un amplísimo horario: desde las 8.30 hasta la 1.00 h de la madrugada.

Otro espacio perfecto para conocer o redescubrir con la excusa del día de mamá es Baldoria, el napolitano divertidísimo del barrio de Salamanca. Ciro Cristiano y su equipo, además, están de enhorabuena, porque ha sido elegida como una de las 50 mejores pizzerías de Europa en el prestigioso ranking ‘50 Top Pizza Europa 2023’. Se coloca directamente en la 13 posición; esta entrada tan potente le ha valido el New Entry of the Year 2023 por ser la más fuerte de esta edición y se proclama, así, como la mejor apertura de Europa.

Y si quieren algo bonito, bien de precio y en una placita la mar de agradable, la de Valparaíso, vayan a Sagrario Tradición. Por 45 euros, hay un menú excelente, con varias alternativas de primeros, segundos y postres y el mismo compromiso por la calidad y el producto con el que llevan trabajando desde su apertura.

Día de la Madre en Barcelona

Aquellos que anden por la Ciudad Condal también pueden disfrutar de un emblemático brunch. Tienen justa fama los del hotel The Barcelona Edition, donde no faltan ricos platos, buenos cócteles y las mejores vistas de la ciudad. Ahora que se lleva tanto lo de pintar mientras se bebe vino, esta experiencia, disponible en Barcelona, puede ser una buena idea para unir a familias con gusto por lo enológico y ganas de hacer algo diferente. Los chicos de Art&Wine crean una experiencia agradable y divertida,

donde no hace falta saber dibujar, sino solo tener ganas de divertirse.

Día de la Madre en Sevilla

La capital sureña está siempre de moda. Aunque ya hace mucho calor, disfrutar de sus calles y plazas siempre es un regalo no ya solo para una madre, sino para cualquiera. El hotel Los Seises ha abierto recientemente El patio del Pali, un espacio gastro asesorado por Andrés Madrigal en el que se disfruta de buenos platos con alma sueña en un coqueto plato del barrio de Santa Cruz en el que tienen, incluso, un olivo de Getsemaní. Si se quedan a dormir en este hotel, que forma parte del Palacio Arzobispal de Sevilla, no se pierdan en desayuno: es opíparo, de gran calidad y se sirve en una preciosa sala con ruinas históricas que evidencian el rico pasado arqueológico del enclave. Y al caer el sol, imprescindible ir a Pura Vida, su icónico

rooftop, donde pasan cosas todo el rato, y de las buenas.

Las más bailonas y marchosas deben descubrir Maquiavelo, el dinner show discotequero más divertido de la ciudad. A orillas del Guadalquivir, este animado espacio con una carta cuidada, de inspiración global, con guiños a Asia, Latinoamérica y a la tradición local hispalense. Hay música en directo y marcha toda la noche.