El BOE lo confirma: adiós a las aceitunas rellenas de toda la vida con la nueva ley que va a cambiarlo todo

La nueva ley que llega nos hará despedirnos de las aceitunas rellenas de toda la vida, el BOE lo confirma y no deja lugar a dudas. Será el momento de empezar a prepararnos para lo que está a punto de llegar en estos días en los que podemos hacer ese aperitivo tan especial con el tiempo para disfrutarlo. Unas aceitunas rellenas y unas patatas con un vino o un vermouth pueden hacernos abrir el apetito ante una comida especial.

Pero cuidado, la nueva norma hará que las aceitunas rellenas cambien para siempre. Dejarán de ser de la manera que son actualmente, sino todo lo contrario, acabarán de darnos algunos elementos que, sin duda alguna, deberemos tener en cuenta a partir de ahora. Ese clásico de la mesa española, ese bocado antes de las comidas o durante una cena de picoteo rápida, puede convertirse en parte del pasado, lo que llega es un giro radical que ya se ha publicado en el BOE y no tiene marcha atrás. El BOE confirma lo que parecía imposible en unos días en los que la comida es el centro de estas normas.

Lo confirma el BOE

Cada vez le damos más importancia a la alimentación que ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Hace unas décadas, los productos procesados eran algo extraño y puntual, hoy en día, están en todas las tiendas y quizás formen parte de la cesta de la compra.

El tiempo es oro, aunque también, puede ser la excusa para que volvamos a ese pasado en el que la comida fresca era un buen básico de toda cocina. Dedicarnos tiempo para salir a comprar al mercado o a las tiendas de esas que tienen toda clase de productos de procedencia nacional.

Esas pequeñas cosas, detalles que han acabado siendo la antesala de algo más. De una combinación de elementos que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. Unas simples aceitunas rellenas, ahora acabarán siendo algo muy diferente, ya no tendremos que visualizar este relleno que ahora cambiará y nos puede alejar de él.

El que en su día invento esta mezcla de aceituna y anchoa que combina a la perfección con esas latas de mejillones o de berberechos que forman el mejor aliado de un aperitivo por todo lo alto, ahora puede ir despidiéndose de él.

Las aceitunas rellenas de toda la vida se despiden

Esas aceitunas rellenas que son casi un símbolo de nuestro país tienen los días contados. Hasta ahora estaban rellenas de unas anchoas inexistentes, esa pasta que hay en su interior debe ser debidamente detallada con todos los ingredientes que las forman, de esta manera la ley obliga a disponer de un listado que no deje ninguna duda de qué está hecho el relleno.

Tal y como explica desde el BOE: «El Real Decreto 679/2016, de 16 de diciembre, por el que se establece la norma de calidad de las aceitunas de mesa, establece, entre otros aspectos, los relativos a la información alimentaria facilitada al consumidor. A este respecto, determina la forma en la que deberá denominarse el alimento, definiendo tanto las menciones obligatorias como las voluntarias. En el caso de aceitunas rellenas, puede encontrarse en el mercado una gran variedad de rellenos y de fórmulas comerciales. Teniendo en cuenta la tradición productiva de nuestro país, así como las denominaciones consolidadas por el uso, pero a fin de garantizar, al mismo tiempo, que se informa de una manera precisa al consumidor, conviene especificar que, en el caso de que el relleno se realice en forma de pasta, será obligatorio indicar esta característica en el listado de ingredientes, así como detallar los ingredientes de la pasta, pudiendo indicarse en la denominación comercial únicamente el producto caracterizante de la misma».

Este nuevo decreto nos obliga a tener presente este relleno que de otra forma podemos hacerlo en casa. Rellenar nuestras aceitunas puede ser una manera original de crear un aperitivo perfecto. Te proponemos un relleno sencillo y rápido, sólo necesitas retirar el hueso de la aceituna con cuidado y poner esta combinación de ingredientes de lo más especial.

25 aceitunas verdes deshuesadas

¼ taza de queso para untar

3 cucharadas de pimientos asados picados

Aceite de oliva

Chile picado

Eneldo seco

Ralladura de naranja

Pimienta negra molida

Perejil fresco

Preparación:

En un bol, combina todos los ingredientes. Rellena las aceitunas, colócalas en una fuente y espolvorea con el perejil picado. Refrigera durante al menos 15 minutos y sirve.

Puedes sorprender a más de uno con este relleno que puede convertirse en la alternativa a los rellenos convencionales. Atrévete a descubrir lo mejor de un tipo de ingrediente que puede ser clave y que quizás hasta la fecha no sabíamos lo importante que es.