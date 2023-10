La líder de Sumar y vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, ha revelado este miércoles que hace los deberes escolares con su hija, Carmela, de diez años, en el Ministerio de Trabajo. Así lo ha confesado durante su intervención tras ser reconocida como una de las «mujeres más influyentes» de España por la revista Forbes. La publicación destaca de ella que «es una de las políticas más carismáticas de nuestro país, capaz de echar pulsos sin despeinarse tanto a Antonio Garamendi (CEOE) como a Pablo Iglesias» y que «quienes la conocen dicen que duerme poco, le gusta planchar, se alimenta de tortilla de patata y añora el mar de Galicia».

La ministra ha aprovechado el discurso para dar un mitin, blanquear la amnistía que Sánchez concederá a los golpistas y arremeter contra quienes la critican por su equidistancia con el ataque de Hamás a Israel. Pero, además, ha confesado su papel más maternal haciendo un alegato sobre «el tiempo de vida y el tiempo de trabajo» como el gran «reto» pendiente.

En la intervención, ha destacado su papel de «madre galega» y ha revelado que, para conciliar, se lleva a su hija al ministerio, algo que la inmensa mayoría de madres españolas no pueden hacer. Cabe recordar, además, que Díaz cuenta con una vivienda oficial a su disposición.

«Soy una madre galega, me vais a permitir… todas las madres somos madres, pero tenemos ciertas peculiaridades y es verdad que hago múltiples esfuerzos para no dejar ni perderme a mi hija. No lo voy a permitir jamás. Hoy no dormiré con ella, pero sí que hago sobreesfuerzos. Me han visto en campaña con mi hija Carmela, que es una cosa muy difícil, pero creo que es lo más importante de nuestras vidas y como país, y lo voy a seguir haciendo», ha destacado Yolanda Díaz.

La ministra en funciones ha enfatizado el «enorme sobreesfuerzo» que hace para compatibilizar su trabajo y su faceta familiar, especialmente el cuidado de su hija: «La llevo todos los días al colegio, hoy no la podré recoger, pero normalmente lo hago todos los días, y hago las tareas con ella, está conmigo allí en el ministerio… los que me visitan lo saben e intento que lleve una vida normal», ha revelado.

Asimismo, Yolanda Díaz ha comentado que su hija Carmela «tiene cosas bonitas» y que aprovecha para acudir a algunos actos de su agenda, como el reciente Premio Planeta. «Le encanta escribir y quedó fascinada porque tuvo la oportunidad de compartir mesa con escritores y escritoras. Me ha pedido ir», ha señalado.

Sobre la amnistía

En el ámbito político, Díaz ha asegurado, por ejemplo, que tenía interés en conocer al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, con el que se reunió en Bruselas el pasado 4 de septiembre para negociar la investidura de Pedro Sánchez.

«Tenía mucho interés (en conocer a Puigdemont) porque en este caso, además, es un hombre que tiene una procedencia conservadora y yo no; yo soy una mujer progresista. He aprendido mucho también cuando se sienta alguien a negociar o hablar que no procede de tu mundo», ha asegurado.

En plenas negociaciones sobre la ley de amnistía que Moncloa concederá a los golpistas, Díaz ha defendido que de la reunión con Puigdemont se trae «el bagaje» de que «el diálogo es la única herramienta para solventar los conflictos políticos» y ha aprovechado para arremeter contra la gestión del PP durante el proceso separatista, que ha calificado como «la abdicación de la política».