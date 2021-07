La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el ex vicepresidente segundo y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido el «responsable público más maltratado en la historia de la democracia». Díaz ha defendido también el «silencio» que el ex dirigente podemita mantiene desde que dimitió de todos sus cargos tras el batacazo electoral de los comicios madrileños del pasado 4 de mayo.

«Me parece, y lo vuelvo a decir, que no ha habido en la historia de la democracia un responsable público tan maltratado como Iglesias. No lo digo porque sea amiga de él o haya sido ex vicepresidente, lo digo con rigor. Tiene derecho a caminar hacia su vida privada y ser feliz», ha sostenido Díaz este lunes en una entrevista concedida a RNE.

Pablo Iglesias dimitió de todos sus cargos internos en Podemos en la noche electoral del 4 de mayo. Podemos quedó como última fuerza política en la Asamblea de Madrid con 10 escaños, a pesar de que Iglesias abandonó la Vicepresidencia Segunda del Ejecutivo para liderar la candidatura. «Ser útil para Podemos es mi aspiración. Es evidente que a día de hoy no contribuyo a sumar», aseguró entre sollozos en su hasta ahora última comparecencia pública. Desde entonces mantiene silencio hasta en las redes sociales.

En opinión de Yolanda Díaz, esta despedida de Pablo Iglesias demuestra que «hay que saber irse de la política», aunque «algunas personas no lo respeten».

Díaz ha revelado este lunes que sigue en contacto con Iglesias y que respeta su forma abandonar la política, una forma que ella mismo imitará, según sus propias palabras. «Sin lugar a dudas. Estoy deseando que llegue ese día. Hay que saber irse y respetar los silencios de la gente», ha señalado.

La vicepresidenta tercera ha afirmado que proviene de una familia que le ha «enseñado que cuando se llega a un Ministerio hay que abrir la puerta y cerrarla» y que los dirigentes políticos están «de paso». «Y también de una familia en que mi padre ha sido un gran dirigente, se ha ido y nadie sabe lo que hace», ha apostillado.

«Jarabe democrático»

Pablo Iglesias y el resto de los dirigentes de Podemos, antes de la irrupción del partido morado en la política nacional, fomentó escraches contra dirigentes políticos de las formaciones de derechas. Iglesias justificaba estas acciones asegurando que era «el jarabe democrático de los de abajo».

Los escraches son el jarabe democrático de los de abajo http://t.co/jBNRZH4inZ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) June 10, 2013

«Son un mecanismo democrático para que los responsables de la crisis sientan una mínima parte de sus consecuencias», señalaba en las redes sociales.

El liderazgo de Podemos

Por otro lado, Yolanda Díaz ha defendido que ella está «volcada en una gestión muy intensa» que no le permite «anticipar» su futuro, al ser preguntado sobre su final en la política nacional. «No me los puedo poner; tengo una edad y la vida me ha demostrado que no depende de lo que una quiera. Pese a la intensidad de mi trabajo, no me olvido de que tengo una vida propia y una mirada hacia Galicia», ha añadido.

Sobre cuándo decidirá si da el paso para liderar Podemos, Díaz ha dejado claro que comunicará «con el respeto debido a los medios de comunicación» su decisión una vez la tenga perfilada. Por ahora, la vicepresidenta ha repetido que no esta en «esto» y se ha mostrado consciente de que los «tiempos» de la política no funcionan así.

«Lo que les digo es que estoy trabajando por mi país. Me voy a dejar la piel por una coalición en la que estoy entusiasmada. Para mí un honor formar parte de primera coalición de gobierno, porque creo que es importante lo que estamos haciendo. Voy a dejarme la piel para que no gobierne la derecha en el país», ha explicado.