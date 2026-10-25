El tradicional ‘civet’ del empresario Luis Conde reúne a presidentes autonómicos, miembros del Gobierno y destacados empresarios en Gerona

El empresario catalán Luis Conde ha celebrado este sábado su tradicional civet (guiso de caza) en una finca en Fonteta, en la provincia de Gerona, una cita que ha alcanzado ya su 13ª edición y que ha reunido a lo más granado del panorama político y empresarial no ya sólo catalán sino a nivel nacional. A poco más de un mes para las elecciones del próximo 29-M, importantes nombres tanto del PSOE como del PP formaron parte de la nómina de invigados en la casa del empresario, fundador de la firma Seeliger & Conde, junto a varios de los empresarios más destacados del panorama nacional. El anfitrión subrayó, durante su discurso de bienvenida, la importancia del «diálogo y la concordia», reinvindicando una España plural: «Madrid manda, pero la periferia ejecuta».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, estuvieron sentados en la mesa presidencial, en un evento en el que también estuvieron presentes figuras de la primera línea política como el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, su homólogo murciano, Fernando López Miras, o el aragonés Jorge Azcón, la balear Marga Prohens, así como la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el lehendakari Imanol Pradales, o ex presidentes catalanes como José Montilla, Artur Mas y Pere Aragonès, amén del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

También participaron en el evento destacados miembros del mundo de la empresa como el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, Tomàs Muniesa (CaixaBank), Ángel Simón (Indra), Maurici Lucena (Aena), Ismael Clemente (Merlin Propierties), Marc Puig (Puig) o Salvador Garcia (Telefónica).

Entre las anécdotas más llamativas hay que reseñar la coincidencia en una de las mesas del presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, con Enrique Riquelme, presidente del Grupo Cox y quien fuera candidato en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid. El ex presidente del club catalán Sandro Rosell también estuvo presente, y se acercó a saludar a Laporta.

En total, hasta 580 personas participaron en este evento, en el que los asistentes pudieron degustar durante el ágape un muy celebrado guiso tradicional de carne de jabalí. Además, el acto sirvió para recaudar fondos a favor de la Fundación 1957, que ayuda a personas con diversidad funcional, y de la que el anfitrión, Luis Conde, es patrono de honor.