Hay vida más allá del PSOE. Incluso para alguien que ha dejado la política por la puerta de atrás, como el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias Tito Berni), muñidor político de la trama Mediador que conseguía contratos a cambio de dinero y fiestas con prostitutas y cocaína. El Tito Berni, como desveló OKDIARIO, confesó que soñaba con poder retirarse «de todo» a cuidar de las cabras de su ganadería y de su quesería, negocio que ha retomado actualmente. Y con éxito: las visitas de turistas y las solicitudes de catas de clientes se han multiplicado y sus quesos han ganado incluso un prestigioso premio a nivel nacional.

El pasado 31 de marzo, la quesería artesana Tetir S.L, propiedad de Fuentes Curbelo, recibió una carta en la que se le comunicaba que habían sido seleccionados como finalistas del Campeonato de los mejores quesos de España GourmetQuesos2023. Los quesos del Tito Berni habían despertado el interés de los jurados en la semifinal y querían que un representante de su firma acudiese a la final en Madrid. Fuentes Curbelo, que desde que dejó el Congreso sigue refugiado en su Fuerteventura natal, decidió enviar a su mujer a la ciudad en la que entre 2020 y 2022 se coció uno de los mayores escándalos políticos recientes y del que él fue pieza clave.

Carta de los Premios del Queso dirigida a la empresa del ‘Tito Berni’.

Y ganó un premio. La quesería de Fuentes Curbelo obtuvo la medalla de bronce como mejor queso semicurado en categoría ‘Pimentón’. Quesos elaborados con las leches de las cabras que cuida el negocio familiar, y a las que el Tito Berni volvió tras abandonar precipitadamente el escaño antes de ser imputado sólo unos días más tarde. Hace apenas una semana, la esposa de Fuentes Curbelo acudió a Madrid a recoger el galardón, que aumenta el prestigio de la quesería familiar que el socialista describió como su mayor orgullo personal.

Pero el premio no fue un hecho aislado. A la quesería del Tito Berni no le ha ido mal después de la explosión del escándalo. De hecho, además del premio, el negocio ha experimentado un significativo auge desde entonces. No hay crisis de marca a la vista. Por casualidad o atraídos por los titulares del caso Mediador, muchos turistas y potenciales clientes han visitado en las últimas semanas la ganadería del Tito Berni y las instalaciones donde elaboran una docena de productos lácteos con lo que dan las cabras. Las mismas a las que Fuentes Curbelo presumía de conocer al dedillo, una a una. «Si me falta una, lo sé», decía ante las cámaras de la televisión canaria en un reportaje que protagonizó hace algunos años.

«Retirarme»

Era el propio Fuentes Curbelo, a quien también apodan Juanbe, quien por aquel entonces admitía en ese reportaje su ambición por dejar todo atrás y dedicarse en cuerpo y alma, con todo su tiempo, a la ganadería. «Hombre, yo quiero retirarme ya de la asesoría fiscal, dedicarle mi tiempo aquí, y a disponer un poquito más también para disfrutar», decía entre risas en compañía de su mujer, socia en el negocio. Una entrevista fechada en mayo de 2018, unos meses antes de recibir la llamada del PSOE que le cambiaría la vida y le metería de lleno en las listas socialistas para el Congreso. El punto de inflexión de la trama Mediador.

Tampoco le fue mal a su negocio en su paso por la Carrera de San Jerónimo. En esos años en los que operó la trama, la quesería Quesos de Tetir S.L., propiedad de Fuente Curbelo, también recibió ayudas públicas por valor superior a los 60.000 euros.