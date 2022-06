La subdirectora de la cárcel de Villena pide el archivo de la filtración del vídeo que ella custodiaba

Carolina, la exsubdirectora de la cárcel de Villena que protagonizó uno de los escándalos más vergonzantes de la historia reciente de Instituciones Penitenciarias, no quiere que siga adelante la investigación judicial que podría aclarar mucho del citado escándalo. La funcionaria de prisiones que manufacturó amenazas inexistentes y que supuestamente también se inventó agresiones, así lo cree la Guardia Civil, era la responsable de custodiar el vídeo cuya filtración originó una cacería de funcionarios en la prisión alicantina. Pues pese a todo eso su abogada pide el archivo de la causa que se sigue contra ella, en compañía del anterior directo de la cárcel y otra funcionaria, y para hacerlo además menciona los artículos de este periódico.

Cuando a principios de septiembre se filtró el vídeo de cómo varios funcionarios tenían que reducir a golpes a un violento recluso de la cárcel de Villena, el vídeo no ilustraba una noticia sobre lo que en él se veía, sino una crónica de amenazas y agresiones a la funcionaria que iba a declarar sobre esos hechos. Al ministro del Interior le faltó tiempo para salir en apoyo de la trabajadora ya que aquellas informaciones la colocaban como víctima de comportamientos mafiosos posiblemente atribuibles al sindicato de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar. Todo esto ocurrió en septiembre de 2021, y 10 meses después la Guardia Civil ha desmontado las mentiras de Carolina: se lo inventó todo, según la investigación policial.

Pues bien, con este panorama, la abogada de la funcionaria en cuestión, ex subdirectora de la prisión ni más ni menos, pide ahora que no se la investigue más por la filtración del vídeo pese a que Carolina tenía acceso a él, lo custodió, lo descargó y lo entregó al director del centro. Dice su abogada en el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO: “No resulta lógico ni coherente pensar que el simple acceso o contacto con las imágenes tiene que conllevar necesariamente la autoría de la filtración de las imágenes”. Lo que la letrada no menciona, aunque la causa la lleve a otro juzgado, es que lo que no sería coherente sería no preguntarse si la misma persona que se envió falsas amenazas a su teléfono desde otro terminal no se la investigara por filtrar ese vídeo.

No es la única investigada

De hecho Carolina no es la única investigada en esta causa, sino que también lo son el director de la prisión en el momento de los hechos y la subdirectora de Tratamiento, y no se les investiga de manera “no coherente” sino por los mismos motivos que a Carolina: porque tuvieron acceso a las imágenes que acabaron en los telediarios unidas a la recreación de la amenazas redactadas por ella misma en informaciones en las que se pudo leer el nombre del juzgado de trabajadores que tanto parece molestar a Interior: TAMPM. Sin embargo, sí hay una diferencia entre Carolina y los otros investigados: que se sepa, ellos no se inventaron ni mensajes ni agresiones vinculadas a ese vídeo.

Pero si hay un argumento que sorprende en la petición de archivo de esta investigación apenas unos días después de la declaración de Carolina como investigada es la mención que hace su abogada a OKDIARIO. La letrada menciona la cobertura de este periódico son mencionar a otros medios y sin reparar en el hecho de que su clienta, Carolina, ha encontrado en OKDIARIO un medio de difusión para diseminar su versión de los hechos. Tanto es así que se ha llegado a publicar la reproducción de una carta que este medio le solicitó tras haber contactado con ella varias veces para contrastar datos revelados durante la investigación periodística.

Dice el escrito: “Se ha sometido a mi representada a una campaña de acoso en prensa, a la cual se suministra información de todas las actuaciones judiciales, con el único fin de desprestigiarla personal y profesionalmente, causando un daño irreparable”. No está en el ánimo de este medio valorar estas palabras, pero sí recordar que Carolina fue apartada de sus funciones por Interior, y no precisamente por los artículos de OKDIARIO, sino más bien porque la Guardia Civil la acabó deteniendo, pasando en ese momento de ser víctima a supuesta autora de actos que han afectado gravemente a varios de sus compañeros.

Una más: su defensa recuerda que la investigación interna llevada a cabo por Instituciones Penitenciarias concluyó en que “no era posible determinar quién había filtrado las imágenes”. Sin duda, a estas alturas, lo que Instituciones Penitenciarias diga en una investigación interna sobre la cárcel de Villena es extremadamente fiable, claro que sí.