Silvia Madrid: «Queremos modernizar, integrar e internacionalizar el Colegio de Abogados”

Silvia Madrid (Madrid, 1971) es jefa de Legal & Compliance en UniCredit, abogada senior y, desde hace unos meses, acompaña a Juan Gonzalo Ospina como candidata a vicedecana en las elecciones del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) que tendrán lugar este martes. En la actualidad, es la responsable del Departamento Jurídico y de Cumplimiento Normativo y DPO de Unicredit para España y Portugal, asesorando a las áreas de banca corporativa, banca de comercio exterior y área de mercados de capitales. Además, está al frente del Programa de Responsabilidad Social Corporativa y es miembro del Consejo de Dirección de la compañía.

PREGUNTA.- ¿Por qué decide dar el paso ahora de presentarse como vicedecana al ICAM y formar parte del equipo Ospina?

RESPUESTA.- Lo hago porque tradicionalmente yo he tenido siempre una desafección absoluta por el Colegio de Abogados, igual que la mayoría de mis compañeros de abogados de empresa, abogados de despacho. Y cuando Juango me comentó la posibilidad de unirme a su candidatura, pensé que era un momento histórico de dar un paso adelante para cambiar las cosas, para crear un proyecto bonito. Pensé que era mi momento, que podía dar mi generosidad, mi tiempo y mi profesionalidad para un proyecto que creo que es el proyecto que merece el Colegio de Abogados.

P.- ¿Qué nuevas ideas podría aportar como vicedecana?

R- Primero la internacionalidad de un Colegio que es, creo yo, bastante nacional. El ICAM tiene una imagen de edificio administrativo, para hacer papeleo. Yo he estado siete años viviendo en Nueva York y allí el Colegio de Abogados no tiene nada que ver. Lo primero que los abogados tienen un orgullo y ahí se siente un orgullo absoluto de la profesión. En el edificio de abogados de Nueva York tienen su propio restaurante donde los profesionales pueden reunirse y sociabilizar. Hay una energía impresionante, una energía que aquí no tenemos. Lo que queremos crear en Madrid es precisamente eso. Dar la vuelta a una institución estática de la que se tiene un desapego absoluto. En cuanto a internacionalizar, me refiero a crear algo parecido a lo que tienen en Estados Unidos o Londres. Una institución donde los abogados participen, se integren, se relacionen y que estén orgullosos de pertenecer a esta profesión y al propio Colegio de Abogados.

P.- ¿Qué fortalezas cree que tiene el programa de Juango Ospina?

R.- Una fortaleza es la modernidad porque el ICAM está bastante anclado en el pasado. Otra fortaleza es que es un programa participativo y lo queremos hacer a través de la formación y dando clase a través de los comités con foros de encuentro. Este proyecto integra a todas las sensibilidades de la abogacía, por ejemplo, las sensibilidades geográficas. El Colegio de Abogados de Madrid no sólo es lo que está dentro de la M30. Mira, hemos ido a ver despachos de Móstoles, Leganés, Getafe, Carabanchel y todos nos decían que se han sentido una abogacía invisible. Nos comentaban que el Colegio de Abogados parece que sólo representa a los grandes despachos. Además, queremos integrar desde los abogados más jóvenes hasta los abogados que ya se han retirado.

P.- ¿Cómo es posible conciliar la familia con la profesión?

R.- Tengo cuatro hijos y la verdad es que toda mi vida profesional ha sido una cuestión de organización y de responsabilidad. Es decir, yo soy una persona muy eficaz y muy responsable. Y también he tenido la suerte de trabajar con personas que han creído en esa responsabilidad y han confiado en mí. Conciliar depende mucho primero de uno mismo pero también de la persona con la que se trabaja. Yo creo que es un poco una simbiosis. Tienes que demostrar que puedes hacerlo y también tienes que tener enfrente a una persona que te deje demostrarlo.

P.- ¿Cómo ha llevado estos meses de campaña?

R.- Durmiendo poco y comiendo todavía menos. Lo que he hecho, en definitiva, ha sido reducir mis horas de sueño, porque claro, me ha aumentado el número de horas para dedicarle a la campaña. Mi trabajo lo sigo teniendo que hacer igual, con lo cual cuando acaba mi día, me siento en mi casa, abro mi ordenador y termino las cosas que he dejado a medias. La gente al principio me decía: ‘¿Por qué nos contestas a los mensajes tan tarde?’ De modo que así he llevado esta campaña, durmiendo menos horas y con una buena organización.

P.- ¿Cree que ha sido una campaña limpia?

R.- Yo creo que sí. Por nuestra parte sí. Nosotros proponemos y contamos nuestro proyecto, pero sin criticar a nadie. Estamos aquí por nuestro programa y nuestro proyecto y eso es lo que hemos defendido. Como te digo, ha sido una campaña espectacular y muy transparente. Esta era mi primera campaña electoral y ha sido una experiencia muy interesante. He aprendido mucho. Ahora, por ejemplo, me pones delante de 700 personas y doy un discurso político sin problema. Antes no lo hacía. Además, esta oportunidad que me ha dado Juango, me ha permitido conocer a muchas personas, con lo cuál, esto siempre es interesante.