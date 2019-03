Siete de las diez asociaciones de género más subvencionadas son próximas a PSOE y PP

La partida total, repartida entre 86 entidades beneficiarias, ascendió a 1,5 millones y fue tramitada por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad. La Federación de Mujeres Progresistas, presidida por la ex concejala socialista Yolanda Besteiro, se situó a la cabeza.

Siete de las diez entidades que recibieron las mayores asignaciones del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en su última convocatoria de subvenciones para “el movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal” son próximas a PSOE y PP, es decir, al bipartidismo.

A la cabeza de esta concesión del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, relativa al ejercicio de 2018, se situó la Federación de Mujeres Progresistas, que consiguió un importe de 39.736,43 euros. La partida total, repartida entre 86 beneficiarias, ascendió a 1,5 millones de euros y fue tramitada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

En su caso, la Federación de Mujeres Progresistas está presidida por Yolanda Besteiro, que ha sido concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) y asesora jurídica de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT.

En segundo lugar se encuentra la Confederación Nacional Mujeres en Igualdad, que obtuvo 33.535,34 euros. Este colectivo, integrado por más de 40.000 asociadas, está presidido Carmen Fúnez, ex diputada del PP en Castilla-La Mancha, ex senadora y ex presidenta nacional de Nuevas Generaciones. Fúnez avaló a la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del año pasado a la Presidencia del PP donde fue derrotada por el actual líder de los populares, Pablo Casado.

El tercer puesto de la lista es para la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), liderada por la diputada del PP por Ciudad Real y presidenta de la Comisión Mixta para el Estudio del Problemas de las Drogas, Carmen Quintanilla. El importe otorgado a Afammer fue de 31.944,35 euros. En las distintas delegaciones territoriales de esta asociación también hay presencia de cargos populares-

La siguiente entidad cercana a uno de los dos grandes partidos aparece en la sexta posición, percibiendo una cuantía de 28.843,81 euros. Se trata de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, cuya presidenta es Ana María Pérez del Campo. Esta activista pidió recientemente de manera abierta a las mujeres que no voten ni al Partido Popular ni a Ciudadanos. Como vicepresidenta de esta federación figura María Ángeles Ruiz-Tagle Morales, ex diputada socialista en el Parlamento de Cantabria.

En sedes de UGT

El octavo lugar lo ocupa la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), con una asignación de 28.223,70 euros. Su presidenta es Teresa López. Este colectivo opera de la mano de UGT, el sindicato de referencia del PSOE. Tal es así que muchos de sus actos se organizan en sedes de la central que dirige José María Álvarez.

Cierran el ‘top ten’ la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), con 27.447 euros, y la Unión de Asociaciones Mujeres Autónomas y Emprendedoras de España (Uatae), con 27.428,21. La primera está presidida por Rocío Nieto, que fue propuesta por el PP en el Senado en esta legislatura para comparecer en el marco de la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad.

Por su parte, Uatae tiene como secretaria general a María José Landaburu, cuñada de Valeriano Gómez, ministro de Trabajo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y miembro de la UGT. Landaburu, esposa del condenado a dos años y medio de prisión por las tarjetas black Miguel Ángel Abejón (gastó 109.000 euro), recibió en noviembre del año pasado una subvención de 700.000 euros de la Junta de Andalucía de Susana Díaz. La concesión a esta entidad minoritaria del sector de autónomos se produjo, tal y como informó OKDIARIO, a escasos días del arranque de la campaña electoral del 2-D.

La denuncia de Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Igualdad y secretaria cuarta del Congreso, Patricia Reyes, denunció el pasado enero el “feminismo fake” de PSOE y PP, durante la comparecencia de la secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno socialista, Soledad Murillo, para explicar las partidas de su departamento incluidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019.

La diputada naranja recordó que PSOE y PP votaron en contra de un voto particular de Ciudadanos al Pacto de Estado contra la violencia de género que pedía “garantizar la transparencia” en la concesión de fondos públicos.