Si hay algo que distingue a este Gobierno es su infinita capacidad para producir todo tipo de coreografías en las que aparezca Pedro Sánchez ejerciendo de líder supremo. Allí donde vaya, le esperará un mandarinato de funcionarios que se romperá el espinazo al saludarle y un público entregado postrado a sus pies con disciplina norcoreana. Da igual que se trate de un evento deportivo o una catástrofe como la del incendio de Bejís. Pero siempre detrás de los numeritos de Sánchez se oculta una cruda realidad. En este caso, la apremiante situación de los aviones apagafuegos.

Sánchez no pierde oportunidad a la hora de hacerse una foto en un incendio. Este lunes ha visitado las zonas afectadas por el incendio de Bejís, que ha calcinado cerca de 19.000 hectáreas en un perímetro de 140 kilómetros, a pesar de que Emergencias ha solicitado a la población que no acuda a hacer fotos a las zonas quemadas. «Es una temeridad. Los incendios aún no están controlados, puede producirse un rebrote inesperado y el suelo es inestable», ha advertido Emergencias en sus redes sociales. Al temerario Sánchez se la trae al pairo.

Detrás del posado de Sánchez se oculta la dura realidad de los 18 hidroaviones del Ejército del Aire, los conocidos como botijos que vemos a todas horas en el telediario, cuya «mitad de la flota está inutilizada», advierten a OKDIARIO. Este año el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió un proceso de licitación para modernizar la flota aérea y sustituir varias unidades fuera de servicio. Los medios aéreos disponibles fueron 16 aviones anfibios, 8 helicópteros bombarderos Kamov, 10 aviones de carga en tierra AT-802, 19 helicópteros medios de transporte de brigadas, 4 aviones de coordinación y observación (ACO), y 4 helicópteros de vigilancia operados por la Guardia Civil.

A la vista de los resultados, la flota aérea destinada por el ministerio de Teresa Ribera ha resultado ser un absoluto fiasco. Y uno de los motivos es que sólo 10 de los 18 hidroaviones del Ejército del Aire están operativos y que edad media supera los 30 años. «Están ya para el desguace», dicen fuentes consultadas a OKDIARIO.

Si se mantienen en vuelo es en gran parte por la pericia de los pilotos. El pasado 18 de agosto, la radiografía de la España quemada era: 45 grandes incendios y 250.000 hectáreas calcinadas. Ese día, como si se tratara de un chiste macabro, se celebraba el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Y Sánchez tuvo la desfachatez de tener un «reconocimiento a las personas que trabajan para extinguirlos». El mejor reconocimiento es dotarles de medios para poder hacer frente a los incendios, y no enviarles al infierno sin equipo ni tecnología adecuada.

En un verano muy duro por los incendios, mi cariño a quienes los están sufriendo y mi reconocimiento a las personas que trabajan para extinguirlos. La prevención todo el año y el avance hacia un planeta más sostenible son claves. #DíaMundialDeLaPrevenciónDeIncendiosForestales https://t.co/Rx1OCps1NY — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2022

Equipo aéreo contra incendios

Avión anfibio de gran capacidad: Avión bimotor turbohélice diseñado específicamente para incendios forestales ampliamente utilizado por países de ámbito Mediterráneo. Los modelos utilizados son Canadair CL-215T y Bombardier 415. Dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Ministerio de Defensa.

Avión de carga en tierra: Son aviones monomotor turbohélice que disponen de un depósito integrado en el avión diseñado para trabajar en la extinción de incendios forestales. La cabina de vuelo puede ser monoplaza o biplaza. Los modelos más utilizados son Air Tractor AT-802 y Thrush Commander S2R-T660. Dependen de empresas privadas.

Aviones anfibios de capacidad media: Son aviones monomotor turbohélice que disponen de un depósito integrado en el avión diseñado para trabajar en la extinción de incendios forestales. La cabina de vuelo puede ser monoplaza o biplaza. El modelo más utilizado es el Air Tractor AT-802FB. Dependen de empresas privadas.

Helicóptero medio de transporte brigadas y lanzamiento de agua: Son helicópteros bimotores de biturbina encargados de transportar a las BRIF, y provistos de un helibalde con una capacidad mínima de 1200 litros, que permite apoyar el trabajo de dichas brigadas con descargas de agua. Empresas privadas

Helicóptero bombardero pesado: Son helicópteros biturbina con helibalde o depósito ventral con capacidad mínima de 4500 litros. No están habilitados para el transporte de personal. El modelo más utilizado es el Kamov Ka-32A 11BC. Dependen de empresas privadas.

Avión de coordinación y observación: Se utiliza en operaciones de vigilancia, observación de incendios, transmisión de imágenes y labores de coordinación de los medios aéreos que participan en el incendio forestal. Dependen de empresas privadas.