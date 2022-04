Sergio Sayas, diputado por Navarra, expulsado de UPN por negarse a apoyar la reforma laboral de Pedro Sánchez, ha afirmado en HOY RESPONDE de OKDIARIO que “PSOE y traición a España hoy son lo mismo”. Es su reacción al apoyo de Bildu a Pedro Sánchez salvando la votación del decreto económico y la entrada, como contrapartida, de Bildu en la comisión de secretos oficiales del Congreso.

Sayas se las ha visto esta semana con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a quien acusa de actuar “con sectarismo” y de haber “sometido el parlamento a Sánchez”. Sergio Sayas intentó contestar al diputado socialista y mano derecha del presidente, Santos Cerdán, que, durante el pleno, le acusó de ser -junto a Carlos García Adanero- un tránsfuga y traidor. Sayas se levantó en el pleno y dijo que “la mayor traición a Navarra la ha hecho el PSOE” [gobernando con Bildu], momento en que Batet le cortó el micrófono. Sayas señala: “Intenté utilizar mi turno para contestar a los insultos de Santos Cerdán y decirle al PSOE lo que es: un partido traidor a España. Por más que me corte Batet el micrófono, lo diré una y mil veces”.

“Combatir” a Sánchez

Sergio Sayas cree que “con Sánchez, España vive la peor regresión democrática de los últimos 40 años” y se lamenta: “Nos hemos acostumbrado. Asistimos a una perversión de nuestra democracia, anestesiados por los escándalos diarios del Gobierno”. Sergio Sayas tiene claro que el presidente del Gobierno “no tiene escrúpulos, no es de fiar, nadie debería esperar nada de él y sólo cabe combatirlo”.

Tal es así, que el diputado navarro reitera: “17 veces que tuviera que votar la reforma laboral, 17 veces haría lo mismo. A nosotros [por su compañero García Adanero] nos eligieron los navarros para combatir la alianza del PSOE con el independentismo”. Y lo expresa así: “Yo no le bailaré el agua al PSOE”.

Esparza, UPN y el PSOE

El mensaje va dirigido al presidente de Unión del Pueblo Navarro: “Javier Esparza nos expulsó de UPN porque se lo exigió el PSOE. Esparza pagó el peaje que el PSOE le impuso para seguir manteniendo contactos”. Sayas dice que ni el PSOE nacional ni el navarro de María Chivite son de fiar y no entiende el interés de Esparza en acercarse a ellos: “Ha sido tal el timo del PSOE a Esparza que pactaron prohibir los homenajes a etarras y a los dos días el PSOE en el Congreso y en el Senado votaban en contra de prohibirlos”. Sayas muestra ideas claras sobre esta cuestión: “Para empezar, nunca se puede pactar nada que tenga que ver con homenajes a presos de ETA porque eso es un tema innegociable de principios. No tiene que estar en una negociación. Sobre eso directamente no se habla”.

Asegura que UPN está pagando -en numerosas bajas de militantes- la factura del acercamiento de Javier Esparza a María Chivite y el PSOE: “Algunos [por Esparza] creen que la gente tiene la obligación de votarnos y no es así. Nosotros debemos ganarnos su voto”.

“En Navarra no hay plena libertad”

“En Navarra no hay libertad plena. Hay lugares donde todavía se niegan a ponerme un café o te siguen insultando por la calle. Sigue habiendo lugares muy tóxicos para la democracia. Localidades donde la gente tiene miedo a expresar lo que piensa. Te arriesgas a que te aíslen socialmente, a que ataquen tu negocio. Todo esto sigue pasando. Por eso, Bildu no es una fuerza política normal como quieren hacernos ver”.

Es lo que ocurre, aún, en numerosos pueblos y determinados barrios de ciudades del País Vasco y Navarra. El miedo que imponen los proetarras de Bildu y toda su red de extorsión ambiental en forma de asociaciones de todo tipo que copan las calles, frontones y lugares públicos para actos de exaltación de ETA con presencia de niños. Como ocurrió, en Pamplona, en el llamado “Aberri Eguna”.

Mostramos a Sayas el vídeo de Arnaldo Otegi paseando por Pamplona antes de esa celebración independentista. En el vídeo, el cabecilla de Bildu señala a Ana Beltrán (PP) y afirma, entre otras cosas, que Pamplona es “la capital histórica de Euskal Herria”. Por detrás al cámara se le escapa -o no- que hay una enorme bandera española en un edificio oficial. Sayas sonríe y le contesta: “Los navarros nunca seremos vascos como quiere Otegi. Somos navarros y profundamente españoles. Otegi y ETA quisieron aniquilarnos con las armas. Nos estuvieron matando durante años porque los navarros fuimos el dique de contención de su proyecto expansionista. Lo siento por Otegi. No pudieron con nosotros y no podrán. Pamplona no es la capital del País Vasco. Pamplona es la capital de Navarra. Y Madrid, la capital de España”.

Por todo ello, a Sergio Sayas no le extraña, en el fondo, aunque lo lamente y le escandalice, lo vivido esta semana en el Congreso: Bildu salvando a Sánchez en una votación decisiva y Sánchez dando entrada a Bildu, los independentistas catalanes y los antisistema de la CUP a la comisión de secretos oficiales. “Lo sorprendente -dice- es que haya alguien aún a quien le sorprenda Sánchez”.