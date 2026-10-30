Puente puso su cargo a disposición de Sánchez, que rechazó su dimisión al considerarla «injusta»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, después del accidente ferroviario que tuvo lugar en la mañana del miércoles a la altura de Urda (Toledo) y que ha provocado la muerte de al menos 69 personas. Puente habría puesto su cargo a disposición del presidente, pero Sánchez rechazó la dimisión alegando que «sería injusta».

Fuentes del Ministerio de Transportes relatan que Puente no tenía «tiempo ni ánimo» para pensar en la campaña electoral del 29-N después del trágico accidente ferroviario. Por tanto, el ministro de Transportes puso su cargo «todo el tiempo a disposición» de Pedro Sánchez.

Sin embargo, el presidente del Gobierno contestó a Puente rechazando su dimisión. «Sería injusto» que el titular de Transportes dimitiera, según el jefe del Ejecutivo, y por eso la negativa, pese a que este se encontraba «tocado emocionalmente» por lo sucedido en Urda.

Después de la rueda de prensa concedida en sede ministerial, Óscar Puente ha desvelado que Sánchez rechazó su dimisión y que, por tanto, va a «dar la cara», tal y como ha resaltado en su intervención ante los medios. Puente dejó en manos de su líder su continuidad en el Ejecutivo, pero éste le pidió que continuase.

Poco después del accidente, el segundo de máxima gravedad en el sistema ferroviario en lo que va de 2026, tras Adamuz, Pedro Sánchez reconoció que es «inasumible» para un país como España acumular dos accidentes mortales de tren en el mismo año. A pesar de que la continuidad de Puente se encuentra en entredicho y que el Partido Popular, entre otros, ha pedido su dimisión o destitución, desde Moncloa aseguraron desde el primer momento que el ministro seguía contando con la confianza del jefe del Ejecutivo, un respaldo que ahora ha confirmado el implicado.

Puente rechaza dimitir

Públicamente, en rueda de prensa, Óscar Puente ha rechazado dimitir hasta en dos ocasiones. En la última, este viernes, el ministro de Transportes se ha escudado en que no era su «deber estar en el centro de mando» el miércoles, contradiciendo sus palabras, ya que previamente había asegurado que no se iba a «esconder» y que en ningún caso señalaría a ningún trabajador.

Puente ha reiterado que «los indicios apuntan a que el fallo se debe al centro de control de Adif» y afirma que su «forma de asumir responsabilidades es dar la cara». Respecto a las peticiones de dimisión, ha dicho «respetar las mismas», pero las rechaza, y asegura que no va a «permitir que se confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápido a un culpable».

Ya en la ronda de preguntas de los periodistas, el ministro ha sido cuestionado por una potencial dimisión para «reconfortar» a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. «No sé qué nivel de confort le puede proporcionar a una víctima que yo dimita, en qué medida, de cero a cien, cuánto le reconforta si ha perdido a un hijo, si ha perdido a su padre, si ha perdido a un hermano, si ha perdido una pierna… No lo sé, no sé si es relevante, sinceramente», ha respondido Puente.