Sánchez y cuatro ministros faltarán al pleno en el que las víctimas de Adamuz se concentran ante el Congreso

Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo, Margarita Robles, José Manuel Albares y Pablo Bustinduy no asistirán a la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del próximo miércoles, 15 de abril. Así lo ha afirmado el secretario de Estado, Rafael Simancas Simancas, en un comunicado sobre la ausencia de los cuatro ministros. Sobre la de Sánchez, el motivo sería su viaje a China.

Tras las vacaciones de Semana Santa, el presidente del Gobierno afronta en abril una agenda exterior cargada con viajes a China y Chipre, entre otros. Su visita al país asiático será del 13 al 15 de este mes donde se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping.

Se trata del cuarto viaje a China en cuatro años. En la reunión, Sánchez reiterará su posición en la guerra de Irán. La visita de Sánchez se produce un mes antes que el viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, al país.

Se desconoce del motivo de la ausencia de los ministros de Economía, Comercio y Empresa; de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Defensa y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Víctimas de Adamuz se concentran ante el Congreso

La ausencia de Pedro Sánchez y los cuatro ministros coincide con la asistencia de algunas víctimas de Adamuz a las puertas del Congreso de los Diputados. La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se concentra este 15 de abril, después de haber recibido el visto bueno a su petición por parte del Ministerio de Interior. El objetivo de la asociación es que el accidente «no se olvide» y seguir «reclamando justicia y la verdad».

Se trata de la segunda acción que protagoniza la asociación desde su constitución en el mes de febrero y tras la manifestación realizada por las calles de Huelva el 20 de marzo donde asistieron unas 5.000 personas según datos de la Policía Nacional. Por otro lado, tienen previsto reuniones el 8 de abril con representantes de la Agencia Europea del Ferrocarril y el 9 con un directivo de Iryo.