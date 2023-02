El Gobierno de Pedro Sánchez también recurre al comodín de la guerra de Ucrania para eludir así su responsabilidad en el aumento de okupaciones ilegales de viviendas. En una respuesta parlamentaria escrita -consultada por OKDIARIO- al grupo de Vox en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo socialcomunista ha llegado a citar la invasión rusa del país centroeuropeo como una de las causas que están detrás del fenómeno de la okupación en España.

En su caso, la formación de Santiago Abascal se interesó por las razones que explican que el número de hechos relacionados con la okupación de inmuebles conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el periodo enero-junio de 2022 en el País Vasco se haya situado en 121, o que en la Comunidad Valenciana dicha cifra haya ascendido a 1.093 (esto es, 159 en Castellón, 367 en Alicante y 567 en Valencia).

En su contestación, con fecha de 1 de febrero de 2023, el Gobierno de Sánchez sostiene que «la mayoría de este tipo de delitos se corresponde con usurpaciones y se deben a la coincidencia de diversos factores, como la existencia de inmuebles vacíos, situación económica derivada de la concatenación de crisis sanitaria del Covid, crisis originada por la guerra de Ucrania, con su grave impacto en la energía y en productos alimenticios básicos, entre otros».

Junto a ello, el Ejecutivo afirma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan en el caso de las usurpaciones de inmuebles, residenciales o no, «pero que no son morada». En este supuesto, añade la respuesta del Gobierno, su proceder «está sujeto a la Autoridad Judicial, con una orden judicial previa, además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad». Excepcionalmente, añade el escrito, las fuerzas de seguridad pueden intervenir «si la usurpación se está cometiendo en el momento, in fraganti, y es con violencia o intimidación, en cuyo caso si pueden desalojar los casos de usurpación en el acto», precisa la Administración Sánchez.

Delitos

OKDIARIO publicó el año pasado que, según datos oficiales del Gobierno de PSOE-Podemos, los delitos y las faltas relacionados con la okupación se han disparado un 41% desde finales de 2018 -año en que los socialistas llegaron al poder vía moción de censura- hasta finales de 2021. En concreto, y en respuesta también a una pregunta parlamentaria de Vox en el Congreso, Moncloa indicó que en el ejercicio de 2021 se registraron 17.274 denuncias por okupación de inmuebles, esto es, 5.060 más que al cierre del año 2018, cuando hubo 12.214.

Un incremento de un 41,4% que prueba que este problema ha aumentado considerablemente desde que Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno en 2018 gracias a Podemos, y después con la puesta en marcha del actual Ejecutivo socialcomunista. Es decir, las okupaciones ya habían crecido en España antes de la guerra de Ucrania, que estalló el 24 de febrero de 2022 y todavía se prolonga.