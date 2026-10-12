Sánchez abandona el Palacio Real antes de terminar los tradicionales corrillos con la prensa

Pedro Sánchez ha abandonado el Palacio Real antes de que finalizasen los tradicionales corrillos con los periodistas. El presidente del Gobierno tenía dispuesta una comitiva de vehículos oficiales para dirigirse a La Moncloa antes de que concluyese el habitual encuentro con la prensa.

En conversación informal, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado «muy optimista» de cara a las elecciones del 29 de noviembre ante la «movilización progresista» que, considera, «es mayor que en 2023». Pese a las encuestas, que auguran una holgada mayoría absoluta del PP y Vox, Sánchez ha considerado que el PSOE «no sólo va a ganar, sino a gobernar».

(En ampliación)