Roberto Vaquero, presidente de Frente Obrero, fue compañero de clase edel ex portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, en la Universidad, donde ambos fueron alumnos de Pablo Iglesias, pero a Errejón ya lo conocía antes.

Después de que este jueves a última hora, la actriz y presentadora de televisión Elisa Mouliaá, de 35 años, presentara una denuncia contra el ex político por un episodio de presunta violencia machista que presuntamente sufrió hace tres años, en septiembre de 2021, la noticia ha revolucionado el mundo de la política y a la sociedad.

Nadie parecía saber de esos hechos, pero de los que sí se sabía era de la denuncia en redes sociales, de unos supuestos tocamientos a una mujer en junio de 2023, el lugar: un evento feminista. Relata ella que le costó creerlo y que después recibió presiones de mujeres de Sumar para acallar los hechos. Este lunes hubo una nueva acusación anónima en redes sociales que esta vez sí ha terminado teniendo consecuencias políticas, aunque no inmediatas porque, pese a que ya se le había pedido explicaciones a Errejón, Yolanda Díaz hablaba sonriente con él en el Congreso como si no pasara nada.

Un día después, el miércoles 23, Íñigo Errejón reconocía comportamientos machistas a su formación, pero pese a ello, ese mismo día y sabiendo la gravedad de los hechos, continuó ejerciendo como portavoz y atendiendo a los medios de comunicación como si nada pasara. Fue el jueves a mediodía, cuando, en un comunicado en una red social, anunció que dejaba la política después años de desgaste, físico y mental, al haber llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona.

Roberto Vaquero nos cuenta hoy cómo era Íñigo Errejón; lo califica de monstruo y déspota. Reconoce que no le ha sorprendido la noticia y que ha recibido mensajes de numerosos compañeros, que tampoco se han sorprendido.

Cree que «el personaje ha devorado a la persona y ya no existe la persona». Vaquero no está a favor de hacer señalamientos sin pruebas ni juicios, como dice que sí ha hecho Íñigo Errejón en numerosas ocasiones. Asegura que el propio ex líder de la ultraizquierda «ha arruinado la vida de muchas personas señalándolas sin pruebas, Vaquero no quiere hacer eso sin las pruebas».

En cualquier caso, afirma contundente que «cualquiera de los hombres que está hoy en Podemos podría pasar por el mismo proceso, la cuestión es que hoy se querían cargar a Errejón, por eso, el que cae es él». Está convencido de que quien se beneficia de esto es Pablo Iglesias, que quiere volver a la primera línea política. «Veo su vuelta inminente». «Han hecho una caza de brujas contra Errejón por intereses espurios de su partido. Se han cargado a Loreto Arenillas, igual que se podrían haber cargado a Yolanda Díaz».

Recuerda Vaquero que «Errejón decía que la ‘mujer es un ser de luz’, y diga lo que diga, tiene razón, que pague ahora las consecuencias» y cree que todo lo que ha hecho no ha salido hasta ahora porque «se protegen de unos a otros. Esto es común en todas las organizaciones políticas».

«El feminismo de hoy es un cáncer», le parece «basura, algo terrorífico, chiringuitos que no buscan defender los derechos de las mujeres, sino vivir de ellos». Hay gente que «abandonó la lucha de causas y hay gente que saca dinero del feminismo y gente que saca dinero de su partido».

Para Vaquero, el feminismo de hoy no es una lucha por la igualdad, sino «un lobby que nada tiene que ver con el de Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, Victoria, Kent, Gertrudis Gómez de Avellaneda o María Moliner. «Es un feminismo que ha distorsionado la familia, la pareja, la sociedad y el impacto que ha tenido es terrorífico en la sociedad».