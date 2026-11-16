La reflexión de José Mota (61 años) sobre la situación de España: «Decidme un político que haya hecho por España la mitad que Chiquito de la Calzada»

José Mota ha vuelto a dejar una de esas reflexiones que van mucho más allá de una simple broma. El humorista, actor y director ha aprovechado su paso por la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) para hablar de la situación que atraviesa España, el enfrentamiento político y el papel que desempeña la comedia en la sociedad. Durante la presentación de su primera película como director, Arriba Tutto ha reivindicado la figura de Chiquito de la Calzada con una comparación que ha provocado las risas del público. «Decidme un solo político que haya hecho por España la mitad de lo que ha hecho Chiquito de la Calzada».

Chiquito de la Calzada, por encima de la política

El cómico manchego ha querido poner en valor la capacidad que tenía Chiquito de la Calzada para hacer reír a millones de personas, independientemente de sus ideas o circunstancias. Para José Mota, su contribución a la sociedad española no puede medirse únicamente desde el entretenimiento, sino también desde la felicidad que consiguió repartir durante décadas.

En su intervención, ha defendido que la comedia tiene una función social que muchas veces no recibe el reconocimiento que merece. «El humor es un arma de construcción masiva», ha afirmado, antes de recordar también a Miguel Gila, otro referente que consiguió que personas de distintas sensibilidades compartieran las mismas carcajadas.

El actor considera que España atraviesa un periodo de demasiada crispación y enfrentamiento. Frente a ese escenario, apuesta por recuperar aquello que une a los ciudadanos y por entender la risa como una herramienta para acercar posiciones. ￼

Su crítica a la crispación política

No es la primera vez que José Mota expresa su desencanto con el panorama político. Hace unas semanas, durante una entrevista, reconoció que no había votado en las elecciones generales de 2023 y explicó que su distanciamiento responde a la decepción que le produce el clima político actual.

«Veo que la política se ha convertido en el sumidero de la miseria humana», aseguró. No obstante, quiso dejar claro que su desencanto no significa que haya dejado de creer en la democracia. Preguntado por los próximos comicios, afirmó que todavía no sabía si acudiría a votar, pero defendió la importancia de participar en las elecciones.

También insistió en que la sociedad necesita menos enfrentamientos y más espacios de convivencia. «La gente quiere quererse», señaló, convencido de que existen numerosos elementos que unen a los ciudadanos y que deberían tener más protagonismo que las diferencias. ￼

‘Arriba Tutto’, una película sobre la infancia y la esperanza

Estas ideas también están presentes en Arriba Tutto, el primer largometraje de José Mota como director. La película, de 102 minutos, combina comedia y drama a través de una historia que comienza en 1905 y sigue a Michi, un niño que aprende de su padre, un cómico ambulante, a encontrar la magia en las pequeñas cosas.

José Mota ha explicado que la película también es un homenaje a sus padres, sus abuelos y aquellos artistas ambulantes que recorrían los pueblos llevando historias y risas. Su intención es recordar que, incluso cuando la vida se complica, conservar la capacidad de jugar y reír puede cambiar nuestra manera de afrontar las dificultades.

La reflexión que ha dejado en Almería resume su manera de entender el oficio, ya que el humor no es únicamente una forma de entretenimiento, sino una herramienta para convivir. Y, a juzgar por sus palabras, Chiquito de la Calzada fue uno de los grandes ejemplos de ello.