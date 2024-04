El presidente socialista Pedro Sánchez ha vuelto a utilizar la cuestión del reconocimiento del Estado de Palestina este miércoles durante el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados para intentar elevar su perfil internacional. En esta ocasión, Pedro Sánchez además se ha servido de esta cuestión para enfrentarse al líder del PP Alberto Núñez Feijóo, que ha desmentido a Sánchez mientras ha afirmado que su partido no cuestiona el reconocimiento, dado que respalda la solución de dos Estados que recoge su propio programa electoral, pero no cree que se reúnan las condiciones para ello. Todavía así, que Sánchez reconozca el Estado de Palestina es totalmente irrelevante en la agenda de los dos territorios palestinos, la Franja de Gaza y Cisjordania, el primero administrado por el grupo terrorista Hamás, y el segundo por la Autoridad Palestina. ¿Por qué no importa que Pedro Sánchez reconozca el Estado de Palestina? ¿Qué es la solución de dos Estados, en referencia al Estado de Israel y Palestina?

¿Por qué no importa que Pedro Sánchez reconozca el Estado de Palestina? Tradicionalmente, los líderes de Estados Unidos y Reino Unido han querido solucionar la cuestión palestina para marcar su estatura internacional, debido a los grandes desafíos que hay que solventar.

Palestina ha sido reconocida como Estado independiente por 139 de los 193 miembros de la ONU. Sin embargo, Estados Unidos, Reino Unido y otros países del G7, como Alemania, Italia y Francia, no lo han hecho.

Desde 2012, Palestina es un Estado observador no miembro de la ONU. Para ser miembro de pleno derecho, necesita que esta cuestión se apruebe en el Consejo de Seguridad y después se traslade a la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, Pedro Sánchez carece de peso en este órgano al no tener España derecho a veto, debido a que no es miembro permanente como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China.

El reconocimiento y la condición de Estado son dos cuestiones distintas. Según el Derecho Internacional, los Estados mantienen relaciones exteriores sobre la base del reconocimiento bilateral y multilateral de su condición de países soberanos. Constituye la base del comportamiento de los Estados, que impone a su vez diferentes obligaciones y deberes jurídicamente vinculantes en virtud de los convenios internacionales.

Existe un proceso detallado y complejo por el que se reconocen nuevos Estados en virtud del derecho internacional, establecido en 1933 por la Convención de Montevideo sobre los derechos y deberes de los Estados. El artículo 1 contiene los cuatro criterios que se exigen a continuación:

El Estado, como persona de derecho internacional, debe reunir las siguientes condiciones: a) una población permanente; b) un territorio definido; c) un gobierno; y d) capacidad para entablar relaciones con los demás Estados. La cuestión sigue siendo si Palestina posee realmente un «territorio definido» y un «gobierno efectivo», al estar administrada la Franja de Gaza por los terroristas de Hamás.

EEUU y Reino Unido han mantenido una postura firme de no reconocimiento de la condición de Estado de Palestina. Primero, tiene que pasar por el Consejo de Seguridad, donde los cinco países que tienen derecho a veto, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, son los que deciden, como se ha indicado con anterioridad, y después se trasladaría a la Asamblea General de la ONU, donde se necesita el visto bueno de una mayoría de dos tercios.

Como el resto de los líderes internacionales, después del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, Feijóo ha sostenido que «el cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente» al conflicto. «El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador y tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso», ha añadido, después de que Sánchez haya resaltado que Irlanda, Malta y Eslovenia están dispuestas a dar el paso junto a España, países que no tienen ni peso en la región.

Pedro Sánchez ha intentado utilizar esta cuestión para elevar su perfil internacional, lo cual ha provocado el disgusto en Israel, sobre todo cuando convocó una rueda de prensa en el puesto fronterizo de Rafah en Egipto, minutos antes de que se produjera el primer canje de rehenes después de intensas conversaciones entre Israel y los terroristas, en las que Sánchez no había participado.