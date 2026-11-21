Pedro Sánchez dedicó 105 minutos a visitar Ceuta el 31 de julio de 2026, cuando la ciudad autónoma afrontaba la llegada de miles de personas a través de la frontera con Marruecos. Al día siguiente, el presidente del Gobierno comenzó sus vacaciones familiares en la residencia de La Mareta, en Lanzarote. La emergencia fronteriza siguió abierta y Sánchez mantuvo sus planes de verano.

El viernes 31, Sánchez aterrizó en Ceuta a las 11:37 h. En el paso fronterizo del Tarajal saludó a los agentes desplegados y, desde allí, se trasladó al Palacio de la Asamblea. Se reunió con las autoridades locales, pronunció una declaración institucional y a las 13:22 h emprendió el regreso. A las 15:25 h ya estaba en la Moncloa.

Una semana después de aquella visita, miles de personas que habían cruzado la frontera permanecían en Ceuta. Para entonces, Sánchez seguía la crisis desde Lanzarote. La Moncloa difundió un vídeo del presidente en La Mareta, desde donde dirigió por videoconferencia una reunión en la que participaron, entre otros miembros del Gobierno, las ministras de Defensa, Migraciones y Juventud e Infancia. En el Senado, el PP citó a los titulares de Interior, Defensa y Exteriores para que explicaran la respuesta del Ejecutivo.

En septiembre, Sánchez defendió su decisión de permanecer en Lanzarote. Aseguró que había trabajado durante agosto, reivindicó su «derecho al descanso» y arremetió contra los medios que habían documentado su estancia en la residencia: «Había pseudomedios sacándonos fotos».