La artista canaria Ptazeta, contratada por el Ayuntamiento socialista de Alcorcón para un show de las fiestas del Orgullo que han costado 33.000 euros, contó un ejemplo de una situación que vivió como víctima de opresión por parte del patriarcado, cuando un taxista la recriminó por besarse en la parte de atrás del vehículo. La artista propone acabar con el machismo y los micromachismos haciendo que los hombres «aprendan a sentirse igualmente representados con una canción femenina sin dañar su virilidad».

Además, la artista, para luchar contra el patriarcado, además de contar su historia con el taxista, ha participado en festivales que promueven la «visibilidad feminista», como es el Fulanita Fest, que en 2025 apenas consiguió reunir a 8.500 personas en toda España. Otro festival en el que participó y que apenas consiguió reunir a un gran número de personas fue el Festival Diversa, que en Elche congregó a la mitad del anterior y solamente se presentaron 4.500 personas.

¿Quiénes son estos artistas?

Ptazeta & Juacko son los artistas que el Ayuntamiento socialista de Alcorcón ha contratado con dinero del contribuyente para participar en las fiestas del Orgullo 2026 tras reducir un 45,2% la inversión en el mantenimiento de los colegios en el municipio. Los cantantes de rap habrían cobrado 33.000 euros, según los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO. La artista se define como «lesbiana de pura cepa».

La carrera de Ptazeta y Juacko está estrechamente ligada desde sus inicios. Ambos forman uno de los tándems creativos más reconocibles de la música urbana española actual. Ptazeta, cuyo nombre real es Zuleima González, nació en Arucas, Gran Canaria. Sus primeros pasos en el mundo de la música los dio en las batallas de gallos y compartiendo sus canciones en su cuenta de Instagram durante la pandemia.

Aunque se dio a conocer en 2020 con su tema Mami producida por Juacko, que se convirtió en un éxito viral y la situó entre las nuevas voces del rap y el trap español. Desde entonces, ha destacado por mezclar rap, reguetón, dembow y sonidos electrónicos, además de incorporar referencias a su identidad lésbica en las letras de sus canciones.

No fue hasta 2021 que alcanzó fama internacional gracias a su colaboración con Bizarrap en Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45, una de las sesiones más exitosas del productor argentino. Un año después, publicó su álbum debut, The Party en la Casa. También ha colaborado con artistas como Villano Antillano, Lola Índigo, Lit Killah, Lali y Omar Montes. En 2024 lanzó su segundo álbum, Gorgona, consolidando una etapa de mayor madurez artística.

Juacko: el otro pilar del éxito de Ptazeta

Juacko es DJ y productor nacido en Gran Canaria y paisano de Ptazeta. Se formó en la música electrónica, pero ha desarrollado un estilo propio basado en la fusión de ritmos urbanos con elementos electrónicos. Antes de grabar con la artista canaria, el DJ ya había ganado cierta notoriedad en el panorama musical gracias a las producciones en las que había participado para distintos artistas españoles y latinoamericanos.

Aunque su carrera alcanzó el punto más alto gracias a los trabajos que realizó con la cantante canaria. Además, Juacko ha sido el responsable del sonido de canciones como Mami, Mensaje Enviado, Déjate Ser o Todo Bien, y ha participado en prácticamente todos los proyectos de Ptazeta desde sus comienzos. La propia artista lo ha definido como su compañero «codo con codo» y ha destacado que fue quien le dio un sonido profesional desde el inicio.