El PSOE revela por error que la mitad de sus concejales de Salou tienen currículums ‘fake’

«Les ha salido el tiro por la culata», así describen fuentes municipales de Salou (Tarragona) la maniobra fallida del Gobierno Municipal de coalición PSC-Sumem per Salou, ERC para desacreditar a una de sus concejalas del PSC del equipo de gobierno. La guerra interna ha provocado que se destapen hasta tres casos más dentro del equipo de gobierno de izquierdas.

La dirección local del PSC de Salou pretendía sustituir a la concejal argumentando que había mentido en su currículum, la maniobra no pasó desapercibida para la oposición y primero VOX y luego el PP obligaron a que se revisara el currículo de los 21 concejales del Ayuntamiento revelando que otros tres concejales del PSC y de ERC «habían mentido» en sus currículos o los habían exagerado.

En el caso de Cristina Berrio (PSC), fuentes municipales explican que su currículum actual recoge formaciones como educadora infantil por la UAB que ahora resulta ser una FP de jardín de infancia.

Sin bachillerato

El currículo de Julia Gómez Mesonero (PSC), ha sido recientemente modificado en la web municipal pasando de «estudios superiores» a «estudios secundarios», en una rebaja evidente del nivel académico reflejado inicialmente.

También se han detectado estudios marcados como «no acreditados» en el currículum de Noelia Izquierdo (PSC), entre ellOs un curso de especialización en gestión de ocio y espectáculos de la universidad Rovira i Virgili, además de otras formaciones artísticas.

En el currículo de Josefa Aguirre, concejal no adscrita, figuraba una diplomatura TEAT (Técnico en Empresas y Actividades Turísticas) junto con estudios de Animación Turística en el CETT. Sin embargo, ahora la diplomatura ha desaparecido y se ha quedado en «estudios de turismo para la preparación de la reválida TEAT», además de aparecer marcada como «no acreditado». También la formación de Animación Turística en el CETT aparece ahora con la misma advertencia de «no acreditado».

Marçal Curto (ERC), informaba en su currículum que había completado el bachillerato y poseía la titulación de técnico de mantenimiento industrial. Sin embargo, tras la revisión del propio Ayuntamiento del que forma parte, se ha conocido que el bachillerato no fue finalizado y que tampoco ha acreditado la formación correspondiente para ser técnico de mantenimiento industrial.

En el caso del concejal Ignacio Durán, el currículum anterior incluía un grado de Derecho en Criminología Ciencias Forenses, mientras que en la versión actual se limita a indicar que se encuentra cursando el grado en Criminología en la UOC, desapareciendo las referencias a los otros estudios.

Piden la dimisión de los concejales

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Salou, Ana Belén Rodríguez, ha exigido explicaciones inmediatas y la dimisión de los concejales que han modificado sus currículos o han sido marcados como «no acreditado» tras la revisión realizada por el propio Ayuntamiento

En el caso del concejal de VOX Paul Daniel Axinte, la formación aclara que la referencia a un curso de apologética cristiana especializado en el islam realizado en 2020 apareció recientemente como «no acreditado» debido a un trámite administrativo pendiente. Axinte ha actualizado a fecha de 9 de marzo toda su formación en el registro correspondiente y se encuentra a la espera de que el Ayuntamiento de Salou actualice la información en la web municipal.

Axinte recuerda:»Fui el primer concejal en poner encima de la mesa este asunto en el pleno municipal. Precisamente por eso creemos que la transparencia debe ser total y que quienes no puedan acreditar lo que han puesto en su currículum deben dar explicaciones o asumir responsabilidades».

El último pleno del Ayuntamiento de Salou fue especialmente tenso y VOX no sólo lo achaca a los «currículums fake», también denuncia «el colapso de los servicios públicos en la localidad, sin contrato de jardinería tras ser anulado por un tribunal, sin contrato de socorrismo en playas y con la piscina municipal en riesgo de quedarse sin servicio por impagos y falta de previsión», todo con el verano a la vuelta de la esquina.