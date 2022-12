El PSOE disimula su rebaja de la malversación con penas mayores para quienes se queden lo robado

Nueva artimaña legal del PSOE. Esta vez en pleno macropuente festivo y con la voluntad de pasar página de forma rápida sin que la opinión general se entere. El grupo parlamentario que capitanea Patxi López ha registrado este viernes en el Congreso una enmienda con la que trata de confundir a los españoles respecto a la rebaja del delito de malversación que Sánchez ha pactado con ERC. Los socialistas introducen un nuevo tipo penal, el delito de «enriquecimiento ilícito», con el que dicen perseguir a los corruptos, poniendo la mirada en todos aquellos cargos públicos que durante su mandato no logren justificar un aumento en su patrimonio de más de 250.000 euros. Estos serán castigados con hasta tres años de prisión.

Según ha explicado López, «ya que se abre la reforma del Código Penal, que es algo que no ocurre a menudo, hay que aprovechar». Pero lo cierto es que esta reforma, que se acometerá antes de acabar el mes y por la vía rápida para satisfacer a sus socios separatistas, queda muy lejos del debate parlamentario que la modificación de una norma tan importante como esta requiere. Pues vistas todas las enmiendas presentadas por los grupos del Gobierno y los que le apoyan queda claro que sí habrá retroceso en materia de lucha contra la corrupción. Algo que el presidente dijo que no iba a ocurrir.

El nuevo delito de «enriquecimiento ilícito» castigará con entre seis meses y tres años de cárcel y con inhabilitación de entre dos y siete años a los cargos públicos que, hasta cinco años después de abandonar su puesto, incrementen su patrimonio en más de 250.000 euros y no lo puedan justificar. Patxi López ha insistido en que esta enmienda no tiene que ver con el delito de malversación que ERC propone retocar durante la tramitación de esta iniciativa, y que tampoco tendrá ningún efecto sobre los condenados por el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía. Aunque todo eso está por ver. Este mismo viernes la Audiencia Provincial de Sevilla ha suspendido el ingreso en prisión del único condenado a tres años de cárcel en el caso que afecta al PSOE andaluz.

El portavoz parlamentario socialista, durante su intervención esta mañana en el Congreso, ha dicho que no han negociado este tema con los independentistas y he hecho hincapié en que el PSOE, como el propio Código Penal «distingue» entre «corrupción y malversación». De ahí que hayan decidido introducir este nuevo concepto, para intentar mitigar las críticas -también internas- por la reforma del delito que permitirá rehabilitar al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que ahora podría ser condenado únicamente por desobediencia.

Sobre la propia reforma del delito de malversación, pese a que la han estado negociando dirigentes de ERC con los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez en La Moncloa durante los últimos días, el portavoz del PSOE Patxi López ha indicado que hablarán con los de Gabriel Rufián cuando conozcan sus propuestas y, en cualquier caso, ha recalcado que los socialistas no aceptarán «ningún retroceso» en la lucha contra la corrupción y que «cualquier uso irregular o arbitrario de los fondos públicos tiene que estar penado».