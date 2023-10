La Princesa Leonor jura bandera este sábado en la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza. Es parte de su formación militar. La heredera al trono lo hará junto a los 400 compañeros que, como ella, están formándose en la academia aragonesa. Se trata, según ha revelado la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, de un acto «absolutamente normal». El Rey Felipe VI en 1985, lo hizo de forma individual. La Casa Real ha querido que en esta ocasión, la Princesa Leonor esté en la jura de bandera acompañada por el resto de alumnos.

«Desde el principio hemos querido que la formación de la Princesa de Asturias esté dentro de la máxima normalidad», ha expresado Robles, en declaraciones a los medios de comunicación este lunes durante una visita a la Academia General Militar de Zaragoza. Un deseo compartido por Zarzuela y por los propios reyes. La responsable de Defensa en funciones ha añadido que es «muy importante» que quien va a ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas «esté aquí con sus compañeros». Robles acudirá acto en representación del Gobierno.

El acto de Jura de Bandera de los caballeros y damas cadetes de nuevo ingreso será «como el año pasado», con la única salvedad de que en esta ocasión está la heredera de la Corona y asistirán los Reyes de España. Jurarán bandera entre 410 y 420 cadetes -de los 612 que iniciaron el curso-, puesto que se descuentan repetidores, aquellos que pertenecen a cuerpos comunes o los que han cambiado de puestos, que ya prestaron juramento previamente.

El juramento será común para todos, pasarán de uno en uno y harán un recorrido por el patio de la Academia General Militar antes de desfilar en grupos de tres por debajo de la bandera, ha explicado el director de la AGM. El acto durará en torno a una hora y 20 minutos y está prevista la asistencia de 2.500 personas. Los cadetes podrán traer hasta cuatro familiares y acompañantes, con la posibilidad de que algunos puedan llevar dos más, pero estos últimos serán colocados en las ventanas en lugar de en las gradas.

Un día antes del acto de Jura de Bandera, el viernes, 6 de octubre, la Princesa Leonor participará, junto al resto de cadetes de la Academia General Militar, en la tradicional ofrenda a la Virgen del Pilar.

Sin Juan Carlos I

El rey emérito Juan Carlos I, abuelo de la Princesa Leonor, no podrá acudir a la jura de bandera de su nieta. El Gobierno y la Casa Real no han considerado conveniente la presencia del ex jefe del Estado -apartado de la vida pública- en un acto de estas características. Juan Carlos I, que estuvo en Sangenjo hace unos días, ya ha vuelto a Abu Dabi.

La Princesa Leonor «integrada»

El director de la AGM, el general de brigada Luis Lanchares Dávila, ha afirmado que la Princesa Leonor está «perfectamente integrada con sus compañeros» y ha desarrollado todas las actividades que han realizado sus compañeros, tanto las de primer curso como las específicas de su plan de estudios. «Va francamente bien», ha subrayado.