El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha estallado este viernes contra al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «A mí que no se me utilice». El dirigente del órgano de gobierno de los jueces niega «la reinterpretación» que se hace de sus ideas por parte del líder socialista porque «es absurda y absolutamente falsa».

El jefe del Ejecutivo indicó este jueves que su propuesta para modificar las funciones del CGPJ sería «respetuosa y constitucional» y subrayaba que se inspiraría en la que hizo Guilarte. El abogado de profesión y doctor en derecho ha manifestado su rechazo a que se tergiversen sus palabras. Por eso, ha decidido hablar «frente a las críticas que salieron ayer». «Yo he salido ayer porque se me está utilizando, quiero salir al paso de esa utilización», ha apuntado.

El presidente del CGPJ ha rechazado la reforma que ha propuesto el líder socialista, porque sacar el nombramiento de los jueces del organismo «no sería legal» porque el responsable de ello «no puede ser ni el Gobierno ni directamente ni con trucos».

El jurista que cabeza el CGPJ ha vuelto a repetir que es «dramático» el plan que ha deslizado Sánchez. Además, ha subrayado que la reforma que él recomendó hacer en abril «no da pie» a lo que ha propuesto el presidente del Gobierno. «No puede haber ninguna injerencia gubernamental», ha argumentado, a la vez que ha recordardo que «rebajar las mayorías parlamentarias no puede ser la vía».

«La reinterpretación que se hace de mis ideas es absurda», ha criticado Guilarte en Onda Cero. Además, ha lamentado que «opinar con una cierta libertad veo que es una actividad de riesgo». Y ha reflexionado sobre si «debiera haber hecho esto». «Me voy a tener que arrepentir poco a poco», ha bromeado el presidente del órgano de gobierno de los jueces sobre su propuesta para nombrar a los magistrados del Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia.

En todo caso, el doctor en derecho ha admitido que apoyaría una reforma «si uno propone la idea de que refuerza la independencia judicial». Considera que será correcta una reforma que persiga «objetivar nombramientos» pero «sin salir de la glorieta del Consejo». Sin embargo, se ha negado a aceptar que «aprovechando que el Pisuerga pase por Valladolid, lo use para fines propios».

Una comisión de magistrados y vocales

Guilarte ha vuelto a recordar cuál sería su propuesta: «Nombrar la comisión objetiva es facilísimo». En ese caso, formarían parte de ese organismo «dos miembros del Tribunal Supremo» además de «dos catedráticos con más de 20 años de antigüedad», que se seleccionarían «por estricta rotación o sorteo». «Si queremos seguir controlando políticamente esto, puede hacerse», se ha resignado el dirigente del CPGJ.

Guilarte ha salido también al paso de las críticas internas. «Se me dijo que no soy quién para hacer propuestas», ha detallado. «He creído que mi función era opinar para ayudar a desbloquear», ha expresado, para lamentar que «siente que es juguete de otras tensiones». «Es un poco desalentador», se ha dolido el jurista.

El presidente del CGPJ ha mostrado su esperanza porque «se ha abierto una pequeña puerta» para avanzar en la renovación del organismo. «Voy a atender un poco a ver que pasa», ha confesado. Pero admite que va a estar atento para ver «cuando uno no pinta nada» y «genera más conflicto de los que puede arreglar» para decir «hasta aquí hemos llegado». Si no consigue que prospere una reforma del órgano de gobierno de los jueces, abre la puerta a dejar el cargo, y apunta que lo haría «pronto».

«Lo que ronda por la cabeza del presidente ni me atrevo a pensar qué es», ha manifestado Guilarte. Ha recordado que Sánchez es «el último responsable de las instituciones» y, por tanto, «le tiene que preocupar esta situación de degradación institucional». «Segundas intencionalidades, no tengo ni idea», ha sentenciado sobre los motivos detrás del plan que propuso el miércoles el jefe del Ejecutivo, pero ha añadido que quiere creer que no.

Eliminar capacidad de nombramientos

Sánchez propuso el miércoles la eliminación de la capacidad del órgano de gobierno de los jueces de «nombrar a los magistrados» del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).

Guilarte dio a conocer este jueves su temor por la reforma del organismo que proponía el presidente del Gobierno. «Resultaría aterradora», admitió el presidente del CGPJ en una carta dirigida a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Guilarte subrayó que «no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno» sobre los jueces. El presidente del órgano de gobierno de los jueces indicó que el nombramiento de los magistrados del Supremo y de los TSJ «deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional».