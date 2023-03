El PP pide en Bruselas intervenir los fondos UE a España si la trama de ‘Tito Berni’ se lucró con ellos

El PP de Alberto Núñez Feijóo preguntará en el Parlamento europeo si la UE debería intervenir en España en relación al caso Tito Berni para controlar el modo de concesión de ayudas públicas comunitarias, como las recibidas por la trama corrupta que afecta al PSOE. Una situación por la que otros beneficiarios se podrían ver perjudicados, según los populares.

El vicesecretario de Acción Institucional de Génova y vicepresidente del PP europeo, Esteban González Pons, asegura que ya se habla en Bruselas de esta trama «vomitiva», por lo que emplaza a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, a explicar si se ha lucrado la trama de Tito Berni de los fondos Next Generation.

Asimismo, le pide que aclare «quién ha sido el mediador, si es una persona próxima al Gobierno y quién se encarga de gestionar las subvenciones que estaban recibiendo las empresas de la trama corrupta». Junto a ello, González Pons, que estuvo este jueves de visita en Melilla, insta también a Calviño a que indique si cree que la Unión Europea debe intervenir en este caso.

Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, se dirigió en rueda de prensa en Génova al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que rompa su silencio y diga «si la trama corrupta socialista tuvo algo que ver y contrató con fondos Next Generation, con fondos europeos». «Sería gravísimo constatar que los fondos europeos se desviaban a los bolsillos socialistas», enfatizó Bendodo en el marco de la trama que tenía como protagonistas al ex diputado canario del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, a su sobrino Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, al conseguidor Marco Antonio Navarro Tacoronte y al general jubilado de la Guardia Civil Francisco Espinosa -único implicado en prisión-, además de empresarios.

En el marco de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife sobre el también llamado caso Mediador, la juez preguntó a Fuentes Curbelo si durante su mandato como director general de Ganadería intervino en algún expediente relacionado con su empresa. El ex diputado del PSOE manifestó que «no recuerdo haber participado directamente», pero sí reconoció que su empresa «ha sido beneficiaria de subvenciones y ayudas de fondos europeos».

Así consta en la declaración del ex parlamentario socialista que tuvo lugar el pasado 22 de febrero en sede judicial, donde compareció en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo organizado.

Más de 260.000 €

En lo referente al general Espinosa, la juez acordó en un auto del pasado 16 de febrero prisión provisional y sin fianza para este detenido con el objetivo de evitar que ocultara o destruyera pruebas. Según los investigadores, Espinosa habría amañado entre 2020 y 2021 cuatro contratos públicos valorados en más de 260.000 euros financiados con fondos europeos cuando se mantenía al frente del GAR-SI Sahel, un proyecto costeado por la la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), cuyo patronato preside Calviño y antes Carmen Calvo como vicepresidenta primera.

En relación con la adjudicación de tales contratos a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones SL (ASD SL), investigada en la causa, la FIIAPP admitió en un comunicado este jueves que dicha sociedad ha sido adjudicataria de tres concursos públicos licitados en lotes para el suministro de drones para el proyecto GAR-SI Sahel, por valor total de 89.000 euros Adicionalmente, añade la nota, esta empresa ha sido adjudicataria de un lote con objeto similar en el marco de otro proyecto no relacionado con GAR-SI Sahel, por valor de 174.000 euros. Esto es, más de 260.000 euros sumando los cuatro lotes.

En este contexto, desde la FIIAPP indican que «estamos haciendo una profunda investigación interna para eliminar cualquier resquicio de duda y actuar en consecuencia», al tiempo que remarcan que «los procedimientos de la Fundación son robustos y el compromiso con la transparencia es absoluto». Las conclusiones de dicho informe, añade la fundación, serán aportadas a la Justicia.