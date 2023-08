El presidente del Gobierno en funciones ha comenzado este martes sus vacaciones y, a diferencia de otros años, ha puesto rumbo a Marruecos. Este viaje de Pedro Sánchez precisamente al país protagonista de algunas de las polémicas más sonadas del Gobierno de coalición, como el espionaje de su móvil con el programa Pegasus y el giro en la política española sobre el Sáhara, ha sido duramente criticado por el PP , que lo tacha de «clara provocación» y «esperpéntico».

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ya consideraba una «falta de respeto» que Pedro Sánchez se fuera de vacaciones después de las elecciones generales del pasado 23 de julio que dejaron un panorama de total incertidumbre. El PP, ganador de los comicios, quiso trabajar desde el día uno en la investidura pero el presidente en funciones se marchó de vacaciones y emplazó a los populares a hablar a la vuelta. Pero lo de su viaje a Marruecos ya es la gota que colma el vaso.

Sánchez ha viajado con su mujer en un viaje privado a Marrakech, lo que ha provocado el asombro del PP. «Ha decidido poner kilómetros de por medio, alejarse de España e irse nada más y nada menos que a Marruecos en un viaje personal que es una clara provocación que responde a la soberbia del personaje», ha defendido el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado.

El presidente en funciones se marcha a pasar unos días al país que más polémicas ha protagonizado durante la última legislatura e inmersos en una situación de bloqueo político. «Lo que estanos viviendo estos días es esperpéntico, tenemos a un presidente del Gobierno que se ha ido del país desatendiendo sus obligaciones como presidente de funciones y vemos que el PSOE vuelve a las andadas y que está dispuesto a gobernar a cualquier precio», ha asegurado Tellado en una entrevista en Onda Cero.

El dirigente popular ha sido de los primeros en reaccionar al viaje de Sánchez a Marruecos. Defiende que la situación que atraviesa el país no es para irse de vacaciones y critica muy duramente que no hable con Feijóo y se planté presentarse a la investidura con el apoyo de separatistas y proetarras: «Le han puesto sobe la mesa una propuesta de referéndum ilegal, una amnistía y ahora modificar le modelo de financiación autonómico al antojo de los independentistas catalanes. No todo vale», sentencia.

El viaje a Marruecos

Moncloa recalca que esta vez Sánchez ha dejado aparcado el Falcon en Torrejón y ha llegado a Marrakech directamente en un vuelo regular. E insisten que en todos los gastos han sido «costeados íntegramente con recursos propios» del presidente. Fuentes del Gobierno también aseguran que Sánchez no tiene ningún tipo de agenda institucional en su visita a Marruecos.

Sánchez ha roto la tradición de los últimos años, en los que comenzaba sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote). Esta vez, en plenas negociaciones para lograr la investidura, el presidente en funciones ha apurado hasta el último día en Madrid.

El líder del PSOE ha comenzado este martes las vacaciones después de que un día antes grabara un vídeo en la sede del PSOE en Ferraz en el que confiaba en encontrar los apoyos suficientes para lograr una investidura que «permita seguir avanzando» otros cuatro años. Sánchez se ha emplazado a la constitución de las Cortes, el próximo 17 de agosto, para empezar a negociar los posibles apoyos que requiere para reeditar un gobierno de coalición.

La prensa marroquí, en concreto el medio 20Rue.com, ha cazado en exclusiva a Pedro Sánchez en las calles de Marrakech junto a su esposa Begoña Gómez y su hija. En la escena se ve al presidente del Gobierno luciendo gorra y gafas de sol acompañado de un guía que va explicándole los pormenores de la ciudad.

Según este medio, Pedro Sánchez ha recorrido la plaza Jemaa El-Fna y los mercados circundantes entre fuertes medidas de seguridad.