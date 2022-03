El PP interino encargado de llevar al partido a su próximo Congreso extraordinario, previsto para los días 1 y 2 de abril, no hará en estas semanas ningún movimiento sobre lo reclamado a puerta cerrada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante la Junta Directiva Nacional, esto es, la expulsión de aquellos militantes que habrían participado en el presunto caso de espionaje a su familia.

El presidente del Comité Organizador, Esteban González Pons, así lo deslizó este martes en Génova donde compareció junto a la coordinadora general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. El eurodiputado del PP comentó que será la nueva dirección del partido que resulte elegido en el congreso la que «tendrá que afrontar ése y otros problemas».

«Lo mío es un comité de organización de un congreso», afirmó sobre la exigencia de Ayuso de depurar responsabilidades, añadiendo que las decisiones que afecten a la vida interna del partido las deberá adoptar la nueva dirección que salga del cónclave nacional que tendrá lugar en Sevilla a primeros del próximo mes.

Una cúpula renovada donde las esperanzas están puestas en el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para asumir las riendas del principal partido de la oposición tras la huida hacia adelante del todavía presidente del PP, Pablo Casado, y su ex número dos, Teodoro García Egea, cuyas dimisiones pidieron miles de simpatizantes ante la sede de Génova por su cerco a Ayuso. A la salida de la Junta Directiva Nacional de este martes, Núñez Feijóo respaldó a Ayuso, que había pedido expulsiones poco antes en el plenario, y la definió como «una persona honorable» y un «activo indiscutible» del PP. «La vamos a defender», aseguró además ante los ataques de la izquierda.

De igual modo, tanto González como Gamarra incidieron en que no existe motivo para cuestionar la «honorabilidad» de Ayuso, cuyo expediente informativo sobre el contrato de mascarillas de la Comunidad de Madrid con una adjudicataria para la que trabajó su hermano ya ha sido cerrado y archivado por la presidencia del Comité de Derechos y Garantías del PP tras las explicaciones de la jefa del Gobierno regional.

«Hechos gravísimos»

Ante más de 500 miembros del Partido Popular, Ayuso dijo este martes que «han sucedido hechos gravísimos que para volver a ganarnos la confianza de la opinión pública, habrá que investigar y expulsar a sus autores. Y saber por qué un estúpido anónimo acaba en forma de SMS en los teléfonos de nuestros adversarios políticos», subrayó.

«O qué hay de cierto sobre que un alcalde que trabaja donde casualmente se presentó la declaración de aquel empresario de las mascarillas, y que ha sido justo desde ahí donde puede parecer que se han filtrado datos», agregó.

«En la calle»

«Lo que sí sé es que esto nunca se había visto en nuestra casa y que nunca se había repetido así contra un Gobierno autonómico. Nunca había visto estas prácticas y no creo tampoco en las heridas cerradas en falso. Por eso, lo que sí pido es que todo el que haya formado parte de esta campaña sea inmediatamente puesto en la calle», enfatizó la presidenta madrileña.

Tras ello, Isabel Díaz Ayuso denunció que desde las más altas esferas del PP no se respetara su presunción de inocencia y lamentó el daño que ha sufrido su familia. «Lo que no sé es cuántas Ritas Barberá quiere dejar este partido más en la cuneta. Y cómo pretender el respeto de los ciudadanos cuando no lo tenemos ni con los nuestros», sentenció.