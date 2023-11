El PP expulsa a una concejal de un pueblo de Segovia por desearle a Sánchez «un tiro en la nuca»

El PP ha activado el proceso de expulsión del partido de una edil segoviana de su partido que, a través de las redes sociales, deseó «un tiro en la nuca» al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. El mensaje publicado por esa concejal ha sido considerado inaceptable por la dirección regional de los populares, que ha promovido de inmediato un expediente de expulsión contra esa representante municipal.

La protagonista es Laura del Río, edil del ayuntamiento de Gomezserracín (Segovia), una pequeña localidad de menos de 700 habitantes de la que ella misma fue alcaldesa en el pasado.

El mensaje que ha provocado su expulsión lo publicó a través de su cuenta de Facebook. «¿Alguien está pensando que no hay mayor hijo de la gran putísima que el que está en funciones hasta el jueves? Un tiro en la nuca se merece… (que me bloqueen Facebook, me importa una mierda, ya lo he dicho)», dejó escrito Laura del Río.

El PSOE hizo una captura de ese mensaje y lo ha denunciado ante la Guardia Civil. «No cabe odio en nuestra democracia», alega el PSOE de Segovia. El PP, por su parte, ha reaccionado de inmediato y ha atajado la polémica con el anuncio de un expediente fulminante de expulsión. Mientras lo tramita internamente, siguiendo los estatutos legales a los que se debe el partido, el PP ha exigido a la edil que dimita y devuelva su acta de concejal.

Así lo ha anunciado este sábado la dirección del PP de Castilla y León. A través su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la cúpula regional de los populares han indicado que rechazan y condenan «todo tipo de violencia» y que no permitirán «amenazas de ningún tipo». «Seremos contundentes contra quienes las realicen, sea quien sea», han añadido.

Desde el Partido Popular de Castilla y León rechazamos y condenamos todo tipo de violencia y no permitiremos amenazas de ningún tipo. Seremos contundentes contra quienes las realicen, sea quien sea. Abriremos expediente de expulsión del PP a Laura del Río de forma inmediata y… — PP Castilla y León (@PPopularCyL) November 18, 2023

Ahora queda en manos de la edil atender o no la exigencia que le ha hecho el PP para que devuelva su acta de concejal. Hay que tener en cuenta que, si bien la expulsión del partido es una decisión que adopta la formación política en atención a sus estatutos de funcionamiento, el acta de concejal es personal de quien ocupa el cargo, al margen de las siglas con las que hubiera concurrido a las elecciones.

De ahí que el partido no tenga capacidad de destitución de un edil, al igual que ocurre con el acta de los diputados. En caso de que no se produzca la dimisión, la edil sí podría quedar fuera de las filas del grupo municipal popular en su Ayuntamiento y quedaría como concejal no adscrita o independiente.