El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido rebajar el tono de las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la DANA. El jefe de filas de los populares ha llamado a tomar esta posición por «sentido de Estado». Esta directriz ya se ha dejado notar en la rueda de prensa del partido este lunes, donde el portavoz nacional de la formación, Borja Sémper, se ha manifestado en esa línea: «No vamos a entrar en el barro ni vamos a contribuir a que la política española se emponzoñe más». Desde la sede del partido en la madrileña calle de Génova, Sémper ha abogado por «quitar el barro de las calles», en lugar de enfangar más la política.

«No queremos ese tipo de oposición que se vio tras los atentados del 11-M por ejemplo», han asegurado fuentes del PP. En su lugar, Feijóo ha llamado a la dirección nacional de la formación a actuar como un «partido de Estado». Esta posición ya se ha dejado ver en la rueda de prensa posterior al comité de dirección presidido por Feijóo este lunes.

«Estamos oyendo muchas cosas que no son edificantes para quien les habla y para el partido que represento», ha abundado Sémper. Estas críticas «evidencian lo peor del pensamiento político», e insiste en que su formación quiere evitar la confrontación política y poner en el centro a los afectados. «Yo quiero anunciarles hoy también que nosotros no vamos a entrar en el barro ni vamos a contribuir a que la política española se emponzoñe más, vamos a trabajar y vamos a animar y seguir colaborando con todas nuestras fuerzas institucionales para quitar el barro de las calles», ha expresado desde la sala de prensa de la sede del PP. Todo ello «para que ese barro no se traslade a la política o la siga emponzoñando».

«Hay mucha gente que ha perdido a sus familiares, que lo ha perdido absolutamente todo o está buscando a sus allegados», ha recordado. Asimismo, ha reconocido que los ciudadanos «no se merecen un espectáculo político que hable de los políticos o que no se centre en exclusiva en sus problemas». «Por eso creemos que no solo es tiempo de reconstrucción, sino también de compromiso: que la política no se convierta en un problema añadido para los ciudadanos», ha razonado. Y ha llamado a «reconstruir la deteriorada y dañada imagen de la política en España».

Sémper ha reflexionado sobre la situación en la que ha quedado la política después de que la ciudadanía estallase contra las autoridades tras la tragedia que ha tenido lugar, en mayor medida, en la provincia de Valencia por la gota fría. «Habla mal de los políticos», ha subrayado el dirigente popular.

«Votos a disposición del Gobierno»

El portavoz nacional del partido ha instado a estar «juntos y unidos» frente al drama de la DANA. El diputado del PP ha puesto en valor que su formación ha propuesto el «Plan Valencia para iniciar la reconstrucción» de la provincia después de la tragedia. «Ponemos nuestros votos a disposición del Gobierno para mejorar este Real Decreto», ha instado Sémper.

Entre otros aspectos, el representante popular ha destacado que «se han incluido una serie de propuestas: creación de oficinas de tramitación móviles para facilitar la petición de ayudas, oficinas técnicas municipales, para la tramitación de los ERTE». «Como partido de Estado, que queremos representar para los españoles, el presidente Feijóo lo dejó claro desde el primer día», ha incidido.

Por otro lado, sin entrar en más detalles ni en críticas exacerbadas, Sémper ha opinado que «el drama vivido en Valencia» tenía que haberse respondido mediante la «declaración de emergencia nacional» por parte del Gobierno central. «Lo ocurrido es un suceso sin precedentes», ha manifestado, para añadir que «faltó voluntad para declararla». «Nos hubiera gustado también que el presidente del Gobierno y la vicepresidenta [Teresa] Ribera [ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico] hubieran estado en España para comparecer en el Congreso y dar explicaciones», ha manifestado. Y ha confesado que la reconstrucción debe darse «desde la transparencia», que, en su opinión, «es como se reconstruye la confianza de los ciudadanos».