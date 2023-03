El vicepresidente de Vox España, Javier Ortega-Smith, ha defendido este domingo, en un acto con afiliados y simpatizantes en Melilla, que «no cabe debate en la incuestionable españolidad de la ciudad». En su turno, Ortega-Smith ha pedido «proteger las costumbres, tradiciones y la identidad española de Melilla que tanto se están perdiendo, frenar la inmigración y permitir el desarrollo económico de la ciudad».

El número 2 de la formación liderada por Santiago Abascal ha señalado que Melilla «es una ciudad histórica, española como cualquier otra». «No aceptamos ni pedir perdón ni el estar permanentemente bajo la amenaza de quienes ponen en riesgo o al menos lo intentan nuestra seguridad y nuestra autonomía», ha declarado.

Ante un centenar de personas, en un acto desarrollado en el Hotel Melilla Puerto dentro de la campaña Cuida lo tuyo que emprende su formación, Ortega-Smith ha defendido incluso que «la frontera (con Marruecos) estaba mejor cerrada» porque antes de su clausura en marzo de 2020 por la crisis del covid-19 «Melilla parecía un centro de salud» para marroquíes que buscaban atención sanitaria gratuita en el Hospital Comarcal, en referencia a las mujeres marroquíes que daban a la luz en el centro sanitario melillense.

El parlamentario nacional ha resaltado que su partido apuesta por «respetar nuestra soberanía y darnos un futuro» y para ello ha planteado que «se necesita también dar visibilidad a la ciudad de Melilla», tanto por el Gobierno de España como el de la Ciudad Autónoma, a través de «una verdadera campaña de difusión para que hasta el último rincón de España y Europa sepan que aquí tienen una ciudad española, una ciudad a la que merece la pena venir, una ciudad que puede ser muy agradable para trabajar y para desarrollar tu vida».

Ortega-Smith ha dicho que con la campaña Cuida lo tuyo quieren destacar igualmente que «en los barrios es donde está nuestra patria». Yo me atrevo a decir que en Melilla es donde mejor se puede destacar, por ejemplarizar, lo que debe ser una ciudad de España, y por tanto, que no sea una excepción, que no sea siempre una noticia negativa», motivo por el que ha dicho que «su españolidad es incuestionable».

A su juicio, «Melilla se ha convertido en una excepcionalidad, porque cada vez es más excepcional que una persona diga me voy a ir a Melilla, ya que ha estado olvidada por todos los gobiernos nacionales de todos los colores», aseveraba el vicepresidente de VOX, José Ortega-Smith, ya que ha asegurado que su visita despertaba interés «entre la oposición pasiva que hay en la ciudad».

El vicepresidente de Vox España, además de protagonizar el acto ‘Cuida lo tuyo’ con afiliados y simpatizantes de su partido, ha acudido al acto de conmemoración este domingo, 19 de marzo de 2023, del 248 aniversario del Levantamiento del Sitio de Melilla que evitó el asedio de las tropas del Sultán de Marruecos entre el 9 de diciembre de 1774 y el 19 de marzo de 1775.