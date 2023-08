No habrá foto con Abascal ni con Junts: Feijóo se reunirá con Sánchez y dejará el resto a su grupo

Tampoco en esta ronda de contactos para la investidura habrá foto del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con su homólogo en Vox, Santiago Abascal. De los principales líderes políticos que concurrieron a las generales del 23J, el candidato propuesto por el Rey para formar gobierno sólo tiene previsto reunirse «formalmente» con Pedro Sánchez, jefe del Gobierno en funciones y «responsable del segundo partido más votado».

Así lo explican fuentes de Génova después de que el PP celebrara este lunes en su sede nacional el primer Comité de Dirección tras el arranque del nuevo curso político, que tuvo lugar el domingo en el tradicional acto de Sotomayor (Pontevedra). Feijóo reunió a los suyos para «analizar la posición política» de las próximas semanas y «afrontar el calendario» de contactos con otras formaciones para poder superar la investidura, cuyo debate está fijado para los días 26 y 27 de septiembre.

Desde que Feijóo llegó a la Presidencia del PP en abril de 2022 todavía no se ha producido ninguna reunión con Abascal ante las cámaras. Sí han coincidido en actos, como en el Desfile del pasado 12 de Octubre, donde se les vio departiendo con más personas, y han mantenido varios encuentros privados -el último que ha trascendido fue tras el 23J-, además de numerosas conversaciones telefónicas.

El propio Feijóo, justo antes de recibir el encargo del Rey para ir a la investidura, reveló la pasada semana haber hablado con Abascal para aclarar los últimos «malentendidos» con Vox, como fue la votación de la Mesa del Congreso. El líder del PP agradeció explícitamente a Vox su apoyo externo sin contrapartidas (no estarían en el Gobierno) y puso en valor la «relación de normalidad democrática» que ambas formaciones mantienen y que les permite gobernar juntos en varias Comunidades. Feijóo remarcó que esa «colaboración» se mantendrá.

Con todo, cabe recordar que tras las elecciones del 26 de junio de 2016, el candidato del PP Mariano Rajoy se reunió hasta en cuatro ocasiones con el entonces líder de Cs, Albert Rivera, antes de su investidura. Ciudadanos era entonces la cuarta fuerza del país, con 3 millones de votos (los mismos que Vox ahora) y acabó convirtiéndose en socio de los populares. En aquella legislatura, con PP y Cs siendo socios, el PNV llegó a pactar con el Gobierno popular los Presupuestos Generales del Estado. Ahora, en cambio, los nacionalistas vascos afirman que nunca permitirán la investidura de Feijóo «con Vox en la ecuación».

«En dos planos»

Este lunes, los dirigentes de Génova perfilaron los próximos pasos del partido para la investidura, unas actuaciones que se darán fundamentalmente en «dos planos» como explicó en rueda de prensa el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper. «El presidente trabaja con intensidad en dos planos: la propuesta que se compartirá con las demás fuerzas políticas y los encuentros con esas formaciones», señaló Sémper.

Del diálogo con los restantes partidos -todos los que acepten la invitación menos Bildu- se encargará el grupo parlamentario que pilota la secretaria general del partido y portavoz interina, Cuca Gamarra, según avanzan fuentes de Génova. De este modo, no será Feijóo quien acuda a la cita con Vox, ni tampoco con Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz. De igual modo, con Junts y el PNV (ERC no tiene previsto acudir) se verán representantes del Grupo Popular en el Congreso. Precisamente, Feijóo necesita para salir investido cuatro votos a favor (el PNV tiene cinco diputados) o siete abstenciones en segunda votación (justo los escaños de Junts).

«Institucionalidad»

De esta manera, el PP quiere así, a través de dichas reuniones en el ámbito parlamentario, poder «recuperar la institucionalidad en el Congreso, la transparencia y el buen sentido de la política». Feijóo sólo se verá con Sánchez como «líder de la segunda fuerza más votada el pasado 23J», recalcan los populares, que fueron los vencedores de las generales.

En cuanto a la intención del presidente de PP de hablar con todos los presidentes autonómicos que «quieran aportar», desde Génova señalan que todavía no está determinado si tales contactos serán de manera discreta, por teléfono, o con una reunión delante de las cámaras. Entre esos presidentes, Feijóo podría hablar también con el lehendakari, Íñigo Urkullu, o con el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

«Nos vamos a reunir con los grupos parlamentarios, salvo con Bildu, porque escuchar no quiere decir ceder ni venderte. Tenemos un mandato expreso del Rey, hemos ganado las elecciones y la alternativa sería quedarnos de brazos cruzados», declaró Sémper.

«Somos conscientes de que en este proceso es un proceso complicadísimo, extraordinariamente complicado pero por ello no vamos a dejar de intentarlo. Es nuestra responsabilidad evitar un gobierno alternativo como el que quiere Sánchez. No somos Sánchez y no vamos a vender nuestros principios para llegar a la presidencia del Gobierno a cualquier precio», apostilló el portavoz del PP.