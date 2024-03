Moncloa no se fía de Koldo tras la entrevista en OKDIARIO: «Intentará hacer daño»

En Moncloa había mucha expectación con la entrevista que Koldo García concedió en exclusiva este lunes en OKDIARIO desde que se conoció que el ex asesor de José Luis Ábalos rompía su silencio por primera vez. «La ha visto todo el mundo» en el complejo presidencial, explicaba una fuente muy cercana al presidente ayer, lunes, a este periódico. Y aunque reconocen que «respiraron aliviados» al no haber tirado de la manta aún, también admiten que sus palabras generaron «cierta preocupación» por lo que pueda contar en un futuro. En Moncloa creen que, tanto él como Ábalos, «van de farol» cuando dicen que «no hay manta de la que tirar» y piensan que Koldo García «nos chantajeará e intentará hacer daño».

En el Palacio de La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, no creían que Koldo García fuera a hablar. «Después de tantos días escondiéndose, creíamos que prefería el anonimato», explica esta misma fuente, por lo que la entrevista ha generado cierta preocupación en el entorno del presidente. Más que nada, por si el ex asesor de Ábalos va a seguir hablando en un futuro. Durante los últimos días, en Ferraz estaban convencidos de que no iba a hablar en los medios, que sólo se defendería frente al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la causa. Pero finalmente, no ha sido así. Y aunque aseguró que no hay manta de la que tirar, nadie descarta que acabe señalando a otras personas.

Koldo García, durante casi cinco años sombra del que fuera secretario de Organización y ministro de Transportes, «sabe muchos secretos del partido e incluso del presidente», señalan fuentes monclovitas. Y ahí es donde les da más miedo. Que pueda empezar a filtrar documentación y detalles de reuniones en las que hayan participado varios altos cargos socialistas. El propio Sánchez y, particularmente, el secretario de Organización, Santos Cerdán, el hombre que recomendó su fichaje a Ábalos, son los dos dirigentes «más nerviosos» según dicha fuente. «Koldo es una de nuestras principales amenazas», sostenía un dirigente del PSOE preguntado a última hora de ayer lunes.

«Crueles con Ábalos»

El ex asesor del ex ministro afirmó en la entrevista concedida a este periódico que el PSOE ha sido «cruel» con el que fuera su jefe en el Ministerio de Transportes y que ahora es diputado del Grupo Mixto, subrayando que pedirle que renunciara a su acta en el Congreso «ha sido un error» porque «no se lo merece».

«Injusto sería suave, yo creo que se está siendo hasta cruel con él», manifestó García al ser cuestionado por la reacción del PSOE contra Ábalos tras conocer la supuesta implicación en un caso de corrupción del que era su asesor cuando formaba parte del Gobierno.

En su opinión, Ábalos es una persona que «ha dado todo, no por él, sino por España», y que ha sido «un fiel servidor público» y «uno de los mejores políticos» que tiene el país. Asimismo, ha destacado del ex ministro «su voluntad de solucionar problemas, de ayudar a la gente», mientras que ha sostenido que poner en duda «sus creencias y sus ideologías» le parece «no cruel, sino lo siguiente».

«Creo que las personas que deberían de haberlo ayudado en situaciones difíciles, pues bueno, no han estado a la altura», ha proseguido el ex asesor de Ábalos, investigado por el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos de venta de mascarillas durante la pandemia, dentro del denominado caso Koldo.