«Todos contenemos la respiración», asegura el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares. Se refiere a lo que hacen los dirigentes socialistas antes de contestar a las salidas de tono de Unidas Podemos sobre la cuestión de Ucrania. En Moncloa ningunean las críticas de sus socios, que han repetido este viernes todos los dirigentes morados, aunque admiten que no les ha gustado la comparación que han hecho de su propio gobierno con el de José María Aznar.

El jefe de la diplomacia española tiene muchas tablas y sabe medir bien las palabras para no hacer de un una pequeña polémica un gran problema en la coalición. España estará junto a sus socios europeos y de la OTAN «unidos en la disuasión», apuntan en el complejo presidencial. De momento la Alianza Atlántica, pese a los contingentes que España ya a desplazado hasta la zona y que han provocado las críticas de Podemos, optan por dar «respuesta con sanciones económicas de tamaño enorme».

Con un argumentario que repiten todos y cada uno en las filas socialistas, cerrando filas entorno al presidente Pedro Sánchez, recuerdan que es el jefe del Ejecutivo el responsable de marcar las directrices en materia de política exterior. «No hay ni polémica ni discusión alguna», apuntan en el PSOE, ya que «eso no se regula en el acuerdo de coalición». «Todos saben como funcionan las cosas» añaden en Ferraz.

«España hará lo que tenga que hacer», explican en La Moncloa. «Y la posición de nuestro país la fijará el presidente del Gobierno y la refrendará el Consejo de Ministros», señalan. Aviso a navegantes para los que intentan imponer su agenda ideológica frente a la realidad geopolítica y los compromisos adquiridos con la OTAN que, tal como explica la ministra de Defensa Margarita Robles «va a proteger y defender la soberanía de cualquier país que quiera entrar».

Comparación con Aznar

Si a diferencia de otras polémicas que afectan a la coalición en esta ocasión en Moncloa tratan de no dar pábulo a las críticas de Podemos, sobretodo para no amplificar el mensaje hacía el exterior, y no transmitir una sensación de falta de unidad en el seno del Gobierno, en Moncloa sí hay un enfado visible con las comparaciones que sus socios hacen de Sánchez con Aznar.

El primer morado en hacer la comparativa fue el ex vicepresidente Pablo Iglesias recordando que el «furor pro-USA acabó» con el ex presidente. El ex líder de Podemos, ahora pontificando desde las tertulias y las tribunas de los medios, lanzó que «sería una gran torpeza de la parte socialista del Gobierno enfrentarse a todos sus socios y montar el ‘partido de la guerra’ con el PP». Los suyos abanderan sus críticas contra el PSOE con el lema «no a la guerra».