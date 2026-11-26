La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la nulidad del despido de una técnica de museos de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden). Se trata de una entidad del Ministerio de Transición Ecológica, que dirige la ministra y vicepresidenta Sara Aagesen. Este centro está investigado por presuntamente amañar 2,6 millones en contratos. Es un cortijo del PSOE donde Pedro Sánchez ha protagonizado mítines políticos a pesar de ser un espacio cultural.

La fundación deberá readmitirla de inmediato, abonarle los salarios dejados de percibir y pagarle 7.501 euros por vulneración de derechos fundamentales. La empleada había sido despedida mientras estaba de baja médica y después de haber demandado a la entidad por acoso.

La sentencia, que desvela en primicia OKDIARIO, ha desestimado íntegramente el recurso de suplicación que había presentado la fundación. Su ponente, el magistrado José Manuel Riesco, concluye que la entidad no ha aportado «una justificación objetiva, razonable y suficientemente probada capaz de desvincular la decisión extintiva de toda finalidad vulneradora de derechos fundamentales».

El fallo ratifica así la resolución dictada el 24 de marzo de 2026 por la Plaza número 2 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de León. Además de la readmisión, ese tribunal fijó unos salarios de tramitación «a razón de 124,97 euros diarios».

Despido durante baja

La trabajadora, técnica superior con funciones de «técnico de museos, patrimonio y cultura», prestaba servicios en Ponferrada y León desde el 9 de agosto de 2023. Tenía un contrato indefinido a jornada completa y un salario bruto de 3.801,06 euros mensuales.

El 13 de junio de 2025 inició un proceso de incapacidad temporal con el diagnóstico de «trastorno adaptativo mixto en relación a problemática en el entorno laboral». Antes había presentado una demanda contra la empresa por modificación sustancial de condiciones laborales y acoso, así como una denuncia por acoso.

El 6 de octubre de 2025, Ciuden la despidió mediante carta. La fundación le imputaba la «realización con asiduidad de actividades que evidencian una clara aptitud laboral o perjudican la recuperación».

En concreto, la empresa le reprochaba haber participado el 9 de julio de 2025 en la inauguración de una exposición en un museo de un pueblo de 1706 habitantes.

Según la carta de despido, en la información publicada sobre la exposición se mencionaba que la trabajadora asumía las funciones de «comisaría de la exposición». La fundación sostenía que esas tareas eran «equivalentes» a las de su puesto.

Sin embargo, los hechos probados recogen que «no se ha acreditado que hiciera más que una colaboración esporádica sin ánimo de lucro ni retribución en actividades culturales».

Una foto no prueba nada

La fundación estatal rebuscó en las redes sociales e intentó apoyarse en una publicación de Instagram del Instituto Leonés de Cultura, que citaba a la empleada como comisaria de la muestra. El tribunal autonómico ha rechazado ese argumento con contundencia.

Para la Sala, esa noticia no acredita cuándo se realizaron los trabajos ni que fueran incompatibles con la baja. «La empresa confunde la notoriedad pública de un proyecto cultural a cuya presentación acudió [la trabajadora] con la prueba de prestación efectiva de actividad laboral durante la baja», señala el fallo.

Los magistrados admiten desconocer qué tareas concretas habría pergeñado la empleada para la exposición, cuánto tiempo le ocuparon o si fueron anteriores a su baja. Deducir de unas noticias de prensa una actividad laboral efectiva «supone un salto lógico y probatorio sin apoyo en los hechos probados».

La Sala ha llegado incluso a desdeñar un convenio entre el Museo del Prado y el Museo de Bellas Artes de Asturias que la recurrente había aportado para describir las funciones de un comisario: «Evidentemente, nada tiene que ver ese convenio con el asunto que ahora nos ocupa».

Represalia por acoso

El tribunal ha avalado también la existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales. La demanda y la denuncia por acoso desplazaron a la empresa la carga de demostrar que el despido obedecía a causas reales y ajenas a cualquier represalia.

La Sala concluye que la participación en la exposición no acredita «ni fraude en la situación de incapacidad temporal, ni compatibilidad con el desempeño ordinario de su puesto de trabajo, ni perjuicio alguno para el proceso de recuperación».

Ciuden ha sido condenada además a pagar las costas, fijadas en 600 euros más IVA, y ha perdido los depósitos consignados. Aún puede preparar un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo en un plazo de diez días. No obstante, fuentes judiciales indican que no se ha presentado y el fallo es firme.

Una fundación polémica

Ciuden fue creada en León por el ex presidente leonés ahora imputado José Luis Rodríguez Zapatero en 2006. Está adscrita al Instituto para la Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cartera que dirige Sara Aagesen como vicepresidenta tercera y ministra desde noviembre de 2024.

Teresa Ribera y Rodríguez Zapatero inaugurando el nuevo espacio de la Fundación CIUDEN.

Su sede se encuentra en la antigua central térmica de Compostilla I, en Ponferrada, que funcionó entre 1949 y 1974. Endesa cedió el edificio al Ayuntamiento en 2011 y, tras un proyecto iniciado en 2012, abrió sus puertas el 29 de marzo de 2023 como La Térmica Cultural.

Por su parte, como adelantó OKDIARIO, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada ha abierto diligencias contra Ciuden por un presunto delito de prevaricación que afecta a contratos por valor de 2,6 millones de euros. ¿El motivo? Usar métodos ilegales para eludir los procedimientos de contratación pública obligatorios. Se investiga a instancias de la Fiscalía un presunto sistema de fraccionamiento de contratos menores y licitaciones diseñadas «a medida» de empresas previamente seleccionadas.