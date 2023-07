Carlos Mazón (Alicante, 1974) aborda sin complejos con OKDIARIO, medio al que concede su primera entrevista como nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, todos los asuntos que se le plantean. Entre otros, la controversia desatada por su compañera de partido, María Guardiola, actual presidenta de Extremadura, que estuvo a punto de sacrificar un Gobierno del PP al negarse a pactar con Vox, acusándole de negar la violencia machista y de ser xenófobos. Mazón, que recuerda que conoce además a Santiago Abascal desde hace décadas, zanja de forma clara: «A mí no me parece que Vox sea un partido machista, xenófobo ni homófobo».

P.- Usted me va a decir que no, pero yo sé que es que sí.

R.- De antemano sabe que le voy a mentir en la pregunta. Vamos a verla.

P.- ¿Cómo recibió usted las palabras de la señora Guardiola cuando dijo, fuera de sí, que no iba a pactar con quienes niegan la violencia machista, con quienes son xenófobos y con quienes tiran lonas LGTBI a la basura. ¿Usted cómo se quedó? Porque, claro, a usted y al señor Mañueco los dejó -en fin- como dos machistas, como dos homófobos y como dos xenófobos.

R.- Bueno, yo no lo viví así. Yo lo que vi es que María estaba muy enfadada. Y creo que hay que comprender a la gente cuando se enfada. Y cuando alguien deja de enfadarse, pues luego toma la reacción correspondiente. Yo la vi muy enfadada. Yo no estaba dentro de esa negociación, ni estaba con las personas con las que ella estaba hablando. Yo no sé qué pudo ocurrir para que el enfado llegara a semejante envergadura, pero todos lo vimos.

P.- Al señor Mañueco y a usted los dejó retratados. Si ella dice que no va a pactar con Vox porque niega la violencia machista, porque son xenófobos y porque son homófobos… Eso significa que ustedes están, como mínimo, contemporizando con la violencia machista o negando la violencia machista, con la homofobia y con la xenofobia.

R.- Yo realmente tengo que decir que no me sentí interpelado por eso, ni me sentí, en ningún momento, con ninguna generación de contradicción.

P.- ¿Habló con ella esos días?

R.- Sí, claro que hemos hablado. Y yo le animé en todo el proceso que estaba viviendo. Dentro de una negociación, dentro de un despacho, pueden ocurrir muchas cosas. A veces estamos más felices o a veces estamos más desafortunados. Pero para mí, lo importante de las negociaciones es cómo acaban. Como ahora lo queremos retransmitir todo… Yo también tuve mis desencuentros, y algunos serios, con Vox. Pero no estábamos retransmitiendo los desencuentros. Decidimos retransmitir el encuentro y creo que eso sí que funcionó bien. Aunque, fíjese, que a mí me dijeron de todo. Muchas cosas…

P.- ¿Lo que falló con Guardiola es que retransmitió los desencuentros?

R.- No sé si falló o no falló. A mí me gusta hablar, insisto, de las negociaciones por cómo acaban. Puede pasar hasta que alguien se enfade mucho. Y ellos se enfadaron mucho y yo, lo que le reconozco, es la capacidad de reconducirlo. Reconducir un enfado tiene mucho más mérito que el enfadarse en sí. Y yo es que conozco bastante bien a María. Sé que es una mujer de un temperamento en positivo, extraordinario y que tiene Extremadura por delante de todo. Vais a ver a una gran presidenta de Extremadura defendiendo Extremadura todos los días. Yo creo que lo va a hacer muy bien, pero yo no me sentí interpelado. Pienso que todo el mundo que quiso pudo contextualizar el momento en el que se estaba.

P.- ¿Y cómo fue en su caso para cerrar tan rápido el acuerdo? Fue meteórico.

R.- Fue meteórico lo que anunciamos, llevábamos tiempo hablando antes. A veces, hay que preparar cómo se sienta uno en la mesa.

P.- ¿Ayudó el hecho de que usted sea muy buen amigo de Santiago Abascal desde que eran unos niños militantes de Nuevas Generaciones? ¿Ayudó esa sintonía?

R.- Pues espero que sí. La verdad es que una de las primeras felicitaciones que tuve la noche electoral fue de Santiago Abascal. Yo conocí a Santi Abascal cuando tenía 21 o 22 años.

P.- Hace 30 años.

R.- Él era el presidente de las Nuevas Generaciones del País Vasco y yo era el secretario general de las juventudes del Partido Popular aquí. Y nos íbamos allí a apoyar a Santiago, porque Santiago entraba en clase y tenía su cara en el centro de una diana. A mí no me ha pasado en la Universidad de Alicante que mi cara esté en el centro de una diana. Con aquello me bastó para ver una persona con mucho coraje defendiendo la libertad. Era un héroe para nosotros. Luego abandonó el partido. Ya ve usted que también la gente se puede enfadar y luego se organiza un partido. Todo un partido que es Vox.

Todo el mundo sabe qué es Vox, pero yo no me puedo olvidar del Santiago Abascal, que para nosotros era un héroe, que era un referente moral y siempre lo he admirado mucho por toda aquella lucha. ¿Espero que haya ayudado? Francamente, espero que sí. Y todos han hecho esfuerzos. Vox ha hecho muchos esfuerzos, muchos para que podamos hablar, para que podamos hablar de un acuerdo de investidura, de un acuerdo de gobierno. Vox ha hecho muchos esfuerzos. ¿El primero? El que era su candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana tuvo el gesto de apartarse para, digamos, no complicar las cosas. Porque se podían haber complicado. Y yo también le quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho. Todo eso se venía hablando antes de esas famosas tres horas porque hay que preparar las cosas. Cuando uno se está jugando la gobernabilidad de su Comunidad no puede improvisar. Vamos a ir al despacho a ver lo que pasa no. Hay que trabajarlo de la mejor manera posible con discreción, que no con secretismo, pero sí con discreción.

P.- ¿Le faltó a Guardiola discreción?

R.- Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. A lo mejor. A lo mejor no, porque igual hay cuestiones que no las sabemos y sigue siendo discreta en muchas cosas.

P.- ¿A usted le parece Vox un partido machista, xenófobo y homófobo?

R.- Pues a mí no me lo parece. Y, además, es que yo sé que no lo es. Yo he visto a Vox firmar con Marga Prohens ‘la lucha -cito textual- contra la violencia machista’. ¿Es que lo hemos visto, no? Parece que todo está en lo que se escribe en un papel. Igual que yo no tengo que estar recordando permanentemente que el primer partido en España que trajo el primer Pacto contra la Violencia de Género fue el Partido Popular. O ahí están los 2000 puntos de mi programa electoral donde lo dejan bastante bien claro.